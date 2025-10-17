Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 20:47
Histórico jugador portugués salió en defensa de Richard Ríos
El colombiano ha tenido un inicio complicado con su nuevo club.
El panorama de Richard Ríos en el Benfica no ha sido sencillo. El colombiano, fichaje más caro en la historia reciente del club portugués, no atraviesa su mejor momento y las críticas han empezado a llegar tanto de la prensa como de la afición. Sin embargo, desde la institución lisboeta no han dudado en salir en su defensa, pidiendo tiempo y comprensión para un jugador que todavía se está adaptando al fútbol europeo.
“No pueden pensar que por su alto costo tiene que hacer 30 regates por partido”, declaró Rui Costa, presidente del club, dejando claro que el mediocampista cumple un rol diferente al que muchos esperan.
Rui Costa sale en defensa del colombiano
El histórico exjugador y ahora presidente del Benfica explicó que Ríos acaba de llegar desde Sudamérica y que su proceso de adaptación requiere tiempo. Reconoció que el jugador ha sentido el peso del traspaso, cifrado en 30 millones de euros, una cifra que ha generado presión y expectativas desmedidas. “Está jugando al precio que costó, y eso afecta al jugador”, señaló Rui Costa, recordando además que fue muy difícil lograr su fichaje, ya que Palmeiras no quería dejarlo salir.
El dirigente también aclaró que Ríos no fue contratado para ser un futbolista de lujos o goles, sino para cumplir funciones tácticas más específicas en el mediocampo. “No pueden pensar que por su alto costo tiene que hacer 30 regates por partido y marcar 40 goles por temporada. Es un centrocampista, no un jugador creativo. Sabemos muy bien por qué lo fichamos”, agregó el presidente, intentando bajar la presión mediática sobre el colombiano.
Mourinho también lo respalda
A las palabras de Rui Costa se sumaron las del entrenador José Mourinho, quien ha mostrado total respaldo hacia el jugador. El técnico portugués, recién llegado al banquillo tras los irregulares resultados en Champions League, aseguró que su intención es proteger a Ríos y ayudarlo a explotar su máximo potencial.
“Veo razones para ayudarlo mucho. Veo razones para intentar sacar lo mejor de él y no pedirle cosas que le cuestan”, explicó Mourinho, dejando claro que confía plenamente en el mediocampista.
Con el apoyo de la dirigencia y del cuerpo técnico, Richard Ríos buscará reencontrarse con su mejor versión y demostrar por qué Benfica apostó fuerte por su talento.
Fuente
Antena 2