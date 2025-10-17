Histórico jugador portugués salió en defensa de Richard Ríos

El panorama de Richard Ríos en el Benfica no ha sido sencillo. El colombiano, fichaje más caro en la historia reciente del club portugués, no atraviesa su mejor momento y las críticas han empezado a llegar tanto de la prensa como de la afición. Sin embargo, desde la institución lisboeta no han dudado en salir en su defensa, pidiendo tiempo y comprensión para un jugador que todavía se está adaptando al fútbol europeo.

“No pueden pensar que por su alto costo tiene que hacer 30 regates por partido”, declaró Rui Costa, presidente del club, dejando claro que el mediocampista cumple un rol diferente al que muchos esperan.