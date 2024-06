Hombre no podrá volver el estadio por deber la cuota de alimentos

En Colombia y muchos países de Latinoamérica y el mundo, tras una separación, los padres sin custodia están obligados a proporcionar una cuota para el cuidado de sus hijos. Esta cuota alimentaria, aunque no tiene una cantidad mínima fija, suele determinarse a partir del salario mínimo, considerado el mínimo teórico de ingresos.

Los jueces de familia regulan estas sumas, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de cada caso, como los ingresos y activos de los padres, la edad del niño y los costos asociados a su cuidado.

Recientemente, una decisión judicial ha llamado la atención y generado un amplio debate en redes sociales, dado que a un hombre le prohibieron la entrada al estadio por deber la cuota de alimentos.

Los detalles del caso

El caso se presento en Argentina. El Juzgado de Familia N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús decidió que un hombre, hincha ferviente del Club Atlético Independiente, no podrá ingresar a la cancha hasta que no abone la cuota alimentaria adeudada a sus hijos. Esta medida no solo le prohíbe el acceso a la sede del club de sus amores, sino que se extiende a todos los estadios de fútbol del país.

"Se resuelve hacer lugar a la medida cautelar solicitada y disponer la prohibición de ingreso a la cancha del Club Atlético Independiente y su sede social. Asimismo, disponer la prohibición de ingreso a cualquier estadio del fútbol argentino hasta tanto dé cumplimiento efectivo con el pago de las cuotas adeudadas", dice el fallo judicial.

Este no es un caso aislado. En 2022, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 92 ya había impuesto una medida similar a otro hincha de Independiente.

En aquella oportunidad, la jueza argumentó que "la limitación de recursos a través del incumplimiento alimentario es otra forma de violencia contra las mujeres, que deben soportar en forma exclusiva el costo económico de la crianza de sus hijos e hijas, pues implica una pérdida de autonomía y sobrecarga económica para este colectivo". Además, en 2023, se registró un caso en Córdoba donde un hincha de Belgrano fue acusado de violencia de género y de deber tres años de alimentos.

El caso actual ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios aplauden la medida, considerándola justa y necesaria para garantizar el bienestar de los niños. "Es hora de que los padres irresponsables enfrenten las consecuencias de sus acciones", comentó un usuario en Twitter. Otros, sin embargo, critican la decisión, argumentando que se trata de una medida excesiva y que podría afectar el derecho del hombre a disfrutar de su tiempo libre y de su pasión por el fútbol.

Desde una perspectiva legal, esta medida refleja un enfoque cada vez más riguroso en la aplicación de las obligaciones alimentarias. Los jueces de familia están empleando diversas estrategias para garantizar que los padres cumplan con sus responsabilidades financieras hacia sus hijos. La prohibición de asistir a eventos deportivos es una de las muchas herramientas que tienen a su disposición para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

En este sentido, el fallo del Juzgado de Familia N°1 de Avellaneda-Lanús se enmarca en una tendencia creciente hacia la protección de los derechos de los menores y el reconocimiento de la importancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Al mismo tiempo, pone de relieve la necesidad de buscar soluciones efectivas para enfrentar el incumplimiento de estas obligaciones, una problemática que afecta a numerosas familias en la región.

Este caso también plantea preguntas sobre la efectividad y el alcance de este tipo de medidas. Mientras que algunos ven en ellas una forma eficaz de presión para asegurar el pago de la cuota alimentaria, otros consideran que podrían tener efectos secundarios no deseados, como el aumento de la tensión familiar o la estigmatización social del padre deudor.