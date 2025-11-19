Cargando contenido

Reinaldo Rueda, entrenador colombiano
Reinaldo Rueda dirigiendo a la Selección de Honduras
AFP
Fútbol
Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 18:55

Honduras tomó decisión con Reinaldo Rueda tras la eliminación del Mundial

El entrenador lloró en conferencia de prensa tras no poder avanzar a la cita orbital.

Reinaldo Rueda era el entrenador colombiano que tenía más cerca la clasificación al Mundial 2026 por las Eliminatorias de la Concacaf, pues Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez ya no tenía opciones de avanzar al torneo con la Selección de El Salvador. 

El entrenador de la Selección de Honduras afrontaba la última fecha de ese torneo clasificatorio con los mismos puntos que Haití, por eso, debía ganarle a Costa Rica para no llevarse malas noticias, algo que finalmente no logró tras el empate a cero goles con los ‘ticos’. 

Reinaldo Rueda se queda sin trabajo tras la eliminación de Honduras 

Aunque había chances de avanzar al repechaje siendo segundo en los grupos de las Eliminatorias de la Concacaf, Surinam terminó quitándole a Honduras esa posibilidad por el ítem de la diferencia de gol, provocando una dolorosa eliminación que ya tiene serias consecuencias para el técnico caleño de 68 años. 

Y es que de acuerdo con información de ESPN Centroamérica, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha decidido no seguir más con el proyecto deportivo del técnico Reinaldo Rueda tras no poder cumplir el objetivo de clasificar al Mundial 2026. 

Reinaldo Rueda en Honduras

El conmovedor llanto de Reinaldo Rueda 

Una vez acabó el partido en suelo costarricense y se conoció que Honduras no pudo obtener boleto a la cita orbital, el entrenador colombiano (ganador de Copa Libertadores con Atlético Nacional) se mostró muy triste en conferencia de prensa, mencionando entre lágrimas que es un golpe muy duro: “Uno quisiera seguir” pero “se te va la ilusión” y “hay que darle tiempo al tiempo”, agregó. 

El entrenador dejó claro que el golpe de la eliminación representa un baño de humildad, asegurando que se celebró antes de estar clasificados a un torneo en el que por primera vez en su historia participarán 48 selecciones, 16 más que las ediciones pasadas. 

“Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente”, añadió el DT. 

Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda

Selección de Honduras

Eliminatorias en Concacaf

Mundial 2026

Honduras

Honduras

