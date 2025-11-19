Honduras tomó decisión con Reinaldo Rueda tras la eliminación del Mundial

El conmovedor llanto de Reinaldo Rueda

Una vez acabó el partido en suelo costarricense y se conoció que Honduras no pudo obtener boleto a la cita orbital, el entrenador colombiano (ganador de Copa Libertadores con Atlético Nacional) se mostró muy triste en conferencia de prensa, mencionando entre lágrimas que es un golpe muy duro: “Uno quisiera seguir” pero “se te va la ilusión” y “hay que darle tiempo al tiempo”, agregó.

El entrenador dejó claro que el golpe de la eliminación representa un baño de humildad, asegurando que se celebró antes de estar clasificados a un torneo en el que por primera vez en su historia participarán 48 selecciones, 16 más que las ediciones pasadas.

“Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente”, añadió el DT.