Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 18:55
Honduras tomó decisión con Reinaldo Rueda tras la eliminación del Mundial
El entrenador lloró en conferencia de prensa tras no poder avanzar a la cita orbital.
Reinaldo Rueda era el entrenador colombiano que tenía más cerca la clasificación al Mundial 2026 por las Eliminatorias de la Concacaf, pues Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez ya no tenía opciones de avanzar al torneo con la Selección de El Salvador.
El entrenador de la Selección de Honduras afrontaba la última fecha de ese torneo clasificatorio con los mismos puntos que Haití, por eso, debía ganarle a Costa Rica para no llevarse malas noticias, algo que finalmente no logró tras el empate a cero goles con los ‘ticos’.
Lea también: [Video] Bolillo Gómez enciende furia en El Salvador; hubo fuerte cruce con hinchas
En otras noticias: ¿Santiago Arias está por encima de Daniel Muñoz en la Selección Colombia?
Reinaldo Rueda se queda sin trabajo tras la eliminación de Honduras
Aunque había chances de avanzar al repechaje siendo segundo en los grupos de las Eliminatorias de la Concacaf, Surinam terminó quitándole a Honduras esa posibilidad por el ítem de la diferencia de gol, provocando una dolorosa eliminación que ya tiene serias consecuencias para el técnico caleño de 68 años.
Y es que de acuerdo con información de ESPN Centroamérica, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha decidido no seguir más con el proyecto deportivo del técnico Reinaldo Rueda tras no poder cumplir el objetivo de clasificar al Mundial 2026.
🚨 #ULTIMAHORA 🚨— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 19, 2025
SE EMPIEZAN A MOVER LOS CIMIENTOS EN CENTROAMERICA😱
🇭🇳 La FFH confirmó la finalización del contrato de Reinaldo Rueda y agradeció al colombiano por su última etapa en La H
Honduras oficialmente busca técnico nuevo tras la eliminación del Mundial 2026👀 pic.twitter.com/Ez8w4FspgH
El conmovedor llanto de Reinaldo Rueda
Una vez acabó el partido en suelo costarricense y se conoció que Honduras no pudo obtener boleto a la cita orbital, el entrenador colombiano (ganador de Copa Libertadores con Atlético Nacional) se mostró muy triste en conferencia de prensa, mencionando entre lágrimas que es un golpe muy duro: “Uno quisiera seguir” pero “se te va la ilusión” y “hay que darle tiempo al tiempo”, agregó.
El entrenador dejó claro que el golpe de la eliminación representa un baño de humildad, asegurando que se celebró antes de estar clasificados a un torneo en el que por primera vez en su historia participarán 48 selecciones, 16 más que las ediciones pasadas.
“Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente”, añadió el DT.
Fuente
Antena 2