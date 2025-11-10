Honduras vs Indonesia EN VIVO, 10 de noviembre: hora y canal Mundial Sub 17

Llegó la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17 con un partido de coleros dentro del Grupo H. Honduras se mide con Indonesia y quien gane se quedará con el honor de haber sumado tres puntos en el torneo mundialista, pero optar por sellar la clasificación será un problema por la diferencia de gol tan abultada.

Por primera vez en la historia del Mundial Sub-17, 48 selecciones participan en este nuevo formato que servirá como piloto para la Copa del Mundo de mayores en el 2026. En ese sentido, clasificarán ocho mejores terceros al final de la fase de grupos y Honduras e Indonesia podrían meterse en dieciseisavos, siempre y cuando, quien gane lo haga por varios goles.

Quedarse afuera es muy difícil, dado que ocho mejores terceros sellan la clasificación. Sin embargo, Honduras e Indonesia tienen un camino complejo, pues, los indonesios están en la tercera plaza sin unidades y con una diferencia de –6, mientras que los hondureños son últimos sin sumar y con –10 en la diferencia goleadora.

Bajo ese panorama, Indonesia la tiene un poco más fácil, siempre y cuando le marque varios goles a Honduras para descontar esa diferencia de gol y poder clasificar al ser uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER HONDURAS VS INDONESIA POR EL MUNDIAL SUB-17 ESTE LUNES 10 DE NOVIEMBRE

El partido entre los últimos del Grupo H en el Mundial Sub-17 tendrá lugar en Doha, Catar a partir de las 9:45 de la mañana en horario de Colombia. El partido se puede ver a través de la señal de DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO HONDURAS VS INDONESIA

Colombia, Ecuador y Perú: 9:45 A.M.

México: 8:45 A.M.

Bolivia y Venezuela: 10:45 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:45 A.M.