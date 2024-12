Horas cruciales para James en el Rayo; Real Madrid está involucrado

El colombiano James Rodríguez está viviendo una semana especial, puesto que la próxima jornada de la Liga española se enfrentará con el Rayo Vallecano al Real Madrid, club al que perteneció entre 2014 y 2020 y con el que ganó nueve títulos.



El pasado 26 de agosto, tras ser elegido mejor jugador de la última Copa América con Colombia, James Rodríguez oficializó su regreso a la Liga española cuatro años después de su marcha.



Entre 2014 y 2020 perteneció al Real Madrid, aunque durante dos temporadas, de 2017 a 2019, vistió los colores del Bayern de Múnich en calidad de cedido.



Con el Real Madrid jugó 125 partidos oficiales, marcó 37 goles y levantó nueve títulos (2 Ligas españolas, 2 Ligas de Campeones, 2 Mundiales de clubes, 2 Supercopas de Europa y 1 Supercopa de España), antes de marcharse al Everton inglés en 2020.

Vea también: Millonaria inversión cambiaría el futuro de James Rodríguez en el Rayo



Cuatro años y medio después de su salida del Real Madrid, James Rodríguez volverá a enfrentarse al equipo blanco, aunque en este ocasión vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano, con el que no vive, hasta el momento, su mejor momento deportivo.



En el equipo franjirrojo apenas está contando para su entrenador, Iñigo Pérez, y por el momento solo lleva disputados seis partidos oficiales de Liga, uno como titular, y otro de Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca, rival de inferior categoría. En total 205 minutos de competición.



En los últimos tres partidos de Liga frente a Sevilla, Athletic Club de Bilbao y Valencia ha estado en el banquillo pero no ha jugado, algo que sí espera hacer frente al Real Madrid, un rival especial por su pasado.



Ésta no será la primera vez que se enfrenta al equipo blanco ya que en la temporada 2017/2018, con el Bayern de Múnich, participó en los dos partidos de semifinales de la Liga de Campeones. En la ida, en la ciudad alemana, perdió 1-2 y en la vuelta, en el Santiago Bernabéu, el resultado fue de empate (2-2), por lo que lamentó la eliminación del conjunto bávaro en la competición continental.

Le puede interesar: James quiere revancha ante Real Madrid: DT del Rayo le daría una posibilidad



Con el Rayo Vallecano el reto es más modesto ya que el objetivo es la permanencia. Al partido llega el conjunto franjirrojo en duodécima posición con 19 puntos mientras que el Real Madrid es segundo con 36, a dos del liderato que ostenta el Barcelona.