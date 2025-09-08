Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 16:10
Hugo Rodallega le responde al llamado de la Selección Colombia
Hugo Rodallega regresó a ser titular con Santa Fe y ya lo vinculan con la Selección Colombia.
La Liga BetPlay continúa avanzando de la mejor manera en simultáneo con las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026, dejando grandes emociones para todos los fanáticos del fútbol colombiano que pueden disfrutar de los partidos de la selección y también de sus equipos favoritos a nivel local.
Justo en la presente jornada doble de las eliminatorias el estratega argentino, Néstor Lorenzo, decidió contar en su convocatoria con varios nombres de jugadores de la competencia local como es el caso de Dayro Moreno, Andrés Felipe Román, David Ospina y Marino Hinestroza. Sin embargo, recientemente se comenzó a hablar de la comparación de Hugo Rodallega y Dayro, por lo que le preguntaron al delantero de Santa Fe si se veía nuevamente con la Selección Colombia.
Le puede interesar: Colombia contra la sombra de su peor eliminatoria
Polémica declaración de Rodallega tras especulaciones con la Selección Colombia
Rodallega sufrió una lesión en el tabique, y en la final contra Independiente Medellín se vio afectado por una lesión muscular del aductor de la pierna derecha, por lo que se tuvo que someter a una cirugía en la nariz y a rehabilitación por la molestia muscular.
Tras más de tres meses afuera de los terrenos de juego, el delantero de 40 años regresó a la acción con Independiente Santa Fe y lo hizo de forma gradual con entrenamientos y sumando pocos minutos en el duelo ante Once Caldas. Aunque Jorge Bava tomó una contundente decisión para el clásico capitalino ante Millonarios y fue que comenzara como titular.
El goleador estuvo dentro del terreno de juego por más de 80 minutos y dejó buena impresión de su recuperación, lo que también dejó impresionados a algunos periodistas que aprovecharon el espacio en zona mixta para preguntarle sobre una posible convocatoria a la Selección Colombia, a lo cual Rodallega respondió de manera jocosa con un "no me joda" entre risas.
En otras noticias : JuanFer Quintero es solución en la Selección Colombia
Lea también: Venezuela reveló su plan para vencer a Colombia quedarse con el repechaje al Mundial
¿Cómo le ha ido a Rodallega con Santa Fe?
La llegada de Rodallega al cuadro 'cardenal' se dio en el inicio de la temporada 2023 tras su paso por Brasil jugando con Bahía. Desde entonces el goleador se convirtió en un referente de Santa Fe, completando un total de 120 partidos disputados, más de 9.500 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 50 goles, 11 asistencias y el título de la décima estrella.
Fuente
Antena 2