Hugo Rodallega le responde al llamado de la Selección Colombia

La Liga BetPlay continúa avanzando de la mejor manera en simultáneo con las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026, dejando grandes emociones para todos los fanáticos del fútbol colombiano que pueden disfrutar de los partidos de la selección y también de sus equipos favoritos a nivel local.

Justo en la presente jornada doble de las eliminatorias el estratega argentino, Néstor Lorenzo, decidió contar en su convocatoria con varios nombres de jugadores de la competencia local como es el caso de Dayro Moreno, Andrés Felipe Román, David Ospina y Marino Hinestroza. Sin embargo, recientemente se comenzó a hablar de la comparación de Hugo Rodallega y Dayro, por lo que le preguntaron al delantero de Santa Fe si se veía nuevamente con la Selección Colombia.

Polémica declaración de Rodallega tras especulaciones con la Selección Colombia

Rodallega sufrió una lesión en el tabique, y en la final contra Independiente Medellín se vio afectado por una lesión muscular del aductor de la pierna derecha, por lo que se tuvo que someter a una cirugía en la nariz y a rehabilitación por la molestia muscular.

Tras más de tres meses afuera de los terrenos de juego, el delantero de 40 años regresó a la acción con Independiente Santa Fe y lo hizo de forma gradual con entrenamientos y sumando pocos minutos en el duelo ante Once Caldas. Aunque Jorge Bava tomó una contundente decisión para el clásico capitalino ante Millonarios y fue que comenzara como titular.