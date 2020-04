Hugo Rodallega no se guardó nada: duras críticas para José Pékerman

Mientras lleva su cuarentena en Turquía, el delantero colombiano Hugo Rodallega dialogó con Win Sports y contó varios detalles de su carrera deportiva, además de reiterar su manifiesto deseo de jugar en América de Cali en los últimos años como futbolista profesional.

Entre varias cosas, el experimentado atacante no ocultó su decepción por no volver a ser llamado a la Selección Colombia en el ciclo extenso del argentino José Néstor Pékerman, a pesar de, según él, estar en buena condición futbolística y tener los argumentos para ser tenido en cuenta.

“No recuerdo si fue en 2015 o 2016, en mi primera temporada en Turquía, anoté 24 goles, quedé de segundo detrás de Mario Gómez. Ese año fui el máximo goleador colombiano en Europa y esperé el llamado a un partido al menos. Pero no se dio”, mencionó el actual delantero de Denizlispor.

Luego contó una de sus máximas decepciones respecto a la Selección: “Yo me ilusionaba muchísimo con un llamado. Metí una tripleta contra Besiktas y dije 'la convocatoria es en dos semanas, yo tengo que estar ahí'. Me lo imaginé, me ilusioné, pero no llegó".

Y cerró cuestionando las decisiones del técnico argentino por no volverlo a convocar al combinado patrio: “Eran otros tiempos cuando yo estaba, se fijaban en el que estaba en buen momento. No importaba si estaban en la liga colombiana, en la liga turca, en la liga boliviana. Siempre se fijaban en el jugador que estaba en buen momento y que podía aportarle a la selección".