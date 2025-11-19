Cargando contenido

Huila y Jaguares ganaron en la fecha 5 del Torneo BetPlay
Huila y Jaguares ganaron en la fecha 5 del Torneo BetPlay.
Fotos de Dimayor
Fútbol
Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 17:24

Huila y Jaguares dieron el golpe en el Torneo BetPlay: resultados y posiciones, fecha 5

La definición del finalista se registrará en la fecha 6 del grupo A.

Atlético Huila y Jaguares de Córdoba dieron el golpe en la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPay al derrotar a Cúcuta Deportivo y a Internacional de Palmira, respectivamente. 

El equipo opita se impuso en condición de local en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué con marcador de 2-0 gracias a las anotaciones de Tomás Díaz y Omar Duarte.

Con este resultado, el equipo de Neiva asumió el liderato del grupo A con 10 unidades. A pesar de empatar en puntos con Cúcuta Deportivo, Atlético Huila se quedó con la posición, ya que cuenta con mejor diferencia de gol.

Por otro lado, Jaguares de Córdoba sueña con volver a disputar la final del Torneo BetPlay, después de golear en condición de visita 4-1 a Internacional de Palmira.

Los de Montería se ubican terceros del grupo A con 8 puntos y definirá en la última jornada la clasificación a la final del semestre.

Tabla de posiciones del Torneo BetPlay - Grupo A

1. Atlético Huila - 10 puntos
2. Cúcuta Deportivo - 10 puntos
3. Jaguares - 8 puntos
4. Internacional de Palmira - 0 puntos

Fecha 6 grupo A - Torneo BetPlay

Jaguares Vs Atlético Huila 
Cúcuta Vs Internacional de Palmira

