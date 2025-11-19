Huila y Jaguares dieron el golpe en el Torneo BetPlay: resultados y posiciones, fecha 5

Con este resultado, el equipo de Neiva asumió el liderato del grupo A con 10 unidades. A pesar de empatar en puntos con Cúcuta Deportivo, Atlético Huila se quedó con la posición, ya que cuenta con mejor diferencia de gol.

Por otro lado, Jaguares de Córdoba sueña con volver a disputar la final del Torneo BetPlay, después de golear en condición de visita 4-1 a Internacional de Palmira.

Los de Montería se ubican terceros del grupo A con 8 puntos y definirá en la última jornada la clasificación a la final del semestre.