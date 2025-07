Humberto Arias reveló la 'traición' que frenó el fichaje de Víctor Cantillo al Cali

Con la idea de fichar a este jugador, "un viernes recibimos una llamada de Alex Viveros, que tenía autorización para hablar con Cantillo, y nos dijo que había ocurrido algo. Entonces yo lo cité en mi oficina y él llegó disgustado porque el jugador y su empresario llamaron a decirle que Diego Quintero le dijo a Cantillo que por qué iba a venir al Cali por tan poco dinero y que por qué no cobraba a la firma, que en el Cali no había plata. Llamé a Quintero y él no me contestó, entonces le dejé un mensaje preguntándole que él a que estaba jugando, que si quería hundir al Cali haciendo estas cosas y además le dijeron al jugador que mejor porque no se iba al América si allá le iban a pagar".

Cantillo no pudo llegar finalmente al Cali y de ahí viene el inconveniente con Quintero, según el presidente Humberto Arias.