Hungría vs Portugal EN VIVO, 9 de septiembre: hora y canal para ver Eliminatoria Europea

Este martes 9 de septiembre se llevará a cabo uno de los partidos vibrantes de las Eliminatorias de Europa. Por un lado, estará Hungría que hará las veces de local en el Puskás Arena de Budapest, mientras que en condición de visitante estará Portugal con Cristiano Ronaldo.

Vea también: Egan Bernal hace historia y gana su primera etapa en la Vuelta a España

Hungría debutó en las Eliminatorias enfrentando a la República de Irlanda con un empate que dejó a los húngaros y a los irlandeses con la necesidad de ganar unidades en la siguiente fecha. Por su parte, Portugal sacó un resultado estelar ante Armenia con doblete del astro luso del Al Nassr. Fue un 5-0 para liderar el Grupo F y cerrar dudas con la presencia de los portugueses en el Mundial de 2026.

Este choque será clave para húngaros y portugueses que necesitan escalar en la tabla de posiciones para sellar la clasificación. Si Hungría suma en condición de local superará a Portugal en el liderato. Si los lusos suman de a tres, liderarán con seis unidades y estarán casi listos en la clasificación para la Copa del Mundo.

Un vibrante encuentro que tendrá a Dominik Szoboszlai como la estrella de Hungría y a Cristiano Ronaldo como el capitán y referente de Portugal.

Le puede interesar: Hinchas de Ecuador rompen relación con Beccacece: así reaccionaron en Guayaquil

A QUÉ HORA Y CÓMO VER HUNGRÍA VS PORTUGAL EN LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS POR EL GRUPO F

El partido entre Hungría y Portugal de las Eliminatorias Europeas en el Grupo F puede dejar a los lusos afianzados en la punta de la clasificación, y sepultar a los húngaros, o bien, los locales podrían dar el golpe y tomar el liderato. El partido se podrá ver a partir de la 1:45 de la tarde hora de Colombia y tendrá señal por la plataforma Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 1:45 P.M.

México: 12:45 P.M.

Lea también: “Colombia va a salir a perder”: insólita afirmación a horas del duelo ante Venezuela

Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 P.M.