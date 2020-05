Ibrahimovic fue sancionado en Suecia por conducir un carro sin papeles en regla

En medio de la cuarentena, Zlatan Ibrahimovic, aprovecha sus días para disfrutar de su país natal y fue visto por una gran cantidad de personas disfrutando de un paseo en su nuevo "juguete". Un lujoso Ferrari Monza SP2, que está valorado en cerca de dos millones de euros y en al que el atacante sueco recorrió las calles de Estocolmo con total tranquilidad y respetando las normas, situación que no le hubiera generado problemas, si no fuera porque el vehículo no tenía sus papeles en regla.

El veh√≠culo de Ibrahimovic, el cual fue adquirido por el atacante para su cumplea√Īos n√ļmero 38, no ten√≠a el permiso de circulaci√≥n adecuado, el cual le imped√≠a transitar normalmente por las calles y solo lo dejaba recorrer una ruta corta hacia su lugar de destino, por lo que el delantero podr√≠a sufrir una sanci√≥n econ√≥mica, mientras se encuentra a pocos d√≠as de partir con destino a la ciudad italiana para volver a los entrenamientos.

"No se puede conducir un autom√≥vil si se da de baja. (El permiso de circulaci√≥n) est√° cancelado y lo ha estado desde el 30 de marzo", explic√≥ a los medios locales Mikael Andersson, el encargado en Estocolmo del organismo nacional que dirige el tr√°fico, por lo que el futbolista recibir√° la multa en los pr√≥ximos d√≠as, mientras pasa su cuarentena en Italia, pues deber√° esperar 14 d√≠as para reunirse con sus compa√Īeros.

Mientras que otras versiones indicaban que el futbolista hab√≠a quebrantado los l√≠mites de velocidad, fue el mismo Andersson quien asegur√≥ que esta situaci√≥n no se hab√≠a presentado, por lo que el exjugador de PSG y Manchester United, entre otros, solo tendr√° que responder por el incumplimiento a la norma del recorrido. De igual manera, en las √ļltimas horas el futbolista public√≥ una imagen en la que ya se lo ve en Italia y la cual acompa√Ī√≥ con el texto: "Dios ha vuelto y los mira desde arriba".

However cool you think you may be, you aren't @Ibra_official in a Ferrari SP2 cool ūüėé



ūüďł @ferdi_piace

ūüďĆ Sweden ūüáłūüá™ pic.twitter.com/YkEQfClUSk