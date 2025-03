Ídolo de Ecuador eligió el reemplazo de Beccacece; sería un colombiano

La selección de Ecuador no pudo asegurar la clasificación al Mundial de 2026 de manera anticipada. Dependía de vencer a Chile para dar un golpe de autoridad en las Eliminatorias Sudamericanas y acompañar a Argentina como las primeras dos naciones de CONMEBOL en la cita orbital.

Nadie duda que Ecuador vaya a clasificar después de un excelente camino en las Eliminatorias, pero, el problema es que, después de unas decisiones de Sebastián Beccacece en ese partido ante Chile, la interna de la selección ecuatoriana se rompieron completamente.

Vea también: Revolcón en Ecuador: Beccacece NO sería el técnico en el Mundial 2026

Hubo división por la alineación de Darwin Guagua, un juvenil de 17 años que figuró en la titularidad como extremo, por encima de Janner Corozo que viene de un gran semestre en Barcelona de Guayaquil. Varios ídolos piden la cabeza del entrenador argentino y piden investigar esa medida adoptada por Sebastián, dado que parece sospechoso.

Además, hace unos días apareció una noticia que deja en vilo la continuidad de Sebastián Beccacece. En diciembre habría elecciones a presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y Miguel Ángel Loor, actual mandatario de la LigaPro Ecuabet podría tomar las riendas del ente. Su candidato a director técnico es Guillermo Almada y podría relevar al entrenador argentino.

ENNER VALENCIA ESCOGIÓ A UN DIRECTOR TÉCNICO COLOMBIANO

Sumado a esto y a los problemas internos de los que se habla en Ecuador, Enner Valencia eligió a un director técnico que es de la casa y que no dudaría en regresar al timonel de la ‘Tri’ en próximos años. Pues, le pidieron que diera su XI historico de la selección y se atrevió a escoger a un entrenador.

El máximo goleador y capitán de la selección de Ecuador puso a un jugador que no ha vuelto a ser tenido en cuenta, y no se incluyó en la alineación titular. Como si fuera poco, se animó a elegir a un entrenador y no es ni Gustavo Alfaro con el que clasificaron al Mundial 2022 y devolvió la confianza, ni tampoco es Sebastián Beccacece.

Alexander Domínguez parece como si estuviera vetado en el combinado nacional. Ha dejado de figurar en el arco y es el elegido por Enner como el mejor golero superando a José Francisco Cevallos o a Hernán Galíndez. Luego, están Ulises de La Cruz, Iván Hurtado, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Segundo Castillo, Walter Ayoví, Antonio Valencia, Álex Aguinaga y Agustín Delgado.

Le puede interesar: Kendry Páez jugará Mundial de Clubes: confirman su club de última hora

No se animó a meterse en el equipo titular y confesó que sería suplente en su propia nómina para entrar en el complemento. Sobre el director técnico, no dudó en elegir a Reinaldo Rueda. Y es que, Rueda, que actualmente dirige a Honduras fue el entrenador que lo puso a debutar en el 2012.

Reinaldo Rueda dirigió desde 2010 hasta 2014 a la ‘Tri’. Confió en el que ahora es el máximo goleador histórico de Ecuador y lo puso a jugar en su posición habitual. En esos cuatro años, logró clasificar a los ecuatorianos al Mundial de Brasil. Alcanzó a dirigir 50 partidos. Ganó 19, empató 17 y cayó en 14 oportunidades.

Por ahora, sería difícil que haya un movimiento de Reinaldo Rueda, pues dirige a Honduras. Sin embargo, se nota que en Ecuador todavía le guardan cariño. Si el goleador histórico lo dice es por algo.