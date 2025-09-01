Dibu Martínez cambia de planes; haría equipo con una estrella de Selección Colombia

El mercado de fichajes en el fútbol del Viejo Continente está a punto de llegar a su final, especialmente en las principales ligas europeas, las cuales tienen plazo de realizar transferencias hasta hoy lunes 1 de septiembre.

Uno de los jugadores más mediáticos e importantes de la Selección Argentina es sin duda el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, guardameta de 32 años que sonaba para llegar al Manchester United, pero que finalmente no lo hará en este mercado.

Lea también: [Video] Luis Suárez escupió a un asistente técnico rival tras perder la Leagues Cup