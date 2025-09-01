Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 10:21
Dibu Martínez cambia de planes; haría equipo con una estrella de Selección Colombia
Todo apunto a que el guardameta de la Selección Argentina saldrá del Aston Villa.
El mercado de fichajes en el fútbol del Viejo Continente está a punto de llegar a su final, especialmente en las principales ligas europeas, las cuales tienen plazo de realizar transferencias hasta hoy lunes 1 de septiembre.
Uno de los jugadores más mediáticos e importantes de la Selección Argentina es sin duda el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, guardameta de 32 años que sonaba para llegar al Manchester United, pero que finalmente no lo hará en este mercado.
Lea también: [Video] Luis Suárez escupió a un asistente técnico rival tras perder la Leagues Cup
En otras noticias: analizamos la convocatoria de la Selección Colombia
Manchester fichó otro arquero y ‘Dibu’ Martínez llegaría a otro club
En las últimas horas se dio a conocer que el cuadro de los ‘Red Devils’ llegó a un acuerdo total con el Royal Antwerp para el fichaje del arquero Senne Lammens, así lo confirmó el experto en fichajes David Ornstein, añadiendo que el contrato del portero belga de 23 años asciende a los 21 millones de euros más variables, sin posibilidad de venta y firmando un vínculo por los próximos 5 años.
Así las cosas, el arquero argentino deberá seguir buscando equipo en este mercado, jugador que después de la noticia del Manchester United habría empezado conversaciones con el Galatasaray de Turquía, conjunto donde milita el defensor de la Selección Colombia, Dávinson Sánchez.
🧤🇧🇪 El nuevo arquero del @ManUtd sería el belga Senne Lammens (23). Llegaría desde el #RoyalAntwerp por 21M€— Guillermo Arango (@guilloarango) September 1, 2025
🇦🇷 El destino del "Dibu" Martínez apunta ahora al #Galatasaray 🇹🇷
📰 @David_Ornstein pic.twitter.com/55yfdpuQPJ
Dibu saldría del fútbol europeo para llegar a Turquía
El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, pieza fundamental en los últimos títulos de la ‘Albiceleste’ y galardonado con el premio The Best al mejor arquero en dos ocasiones diferentes, se habría quedado sin pretendientes en este mercado de fichajes, recordando que Dibu habría decidido salir del Aston Villa en este verano.
Pues bien, a pocas horas de cerrar el mercado en la liga española, en la Premier League y en la Serie A de Italia, los rumbos del arquero argentino se acortan y Galatasaray llegaría como una buena opción.
Fuente
Antena 2