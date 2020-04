¡Imperdible mano a mano! Confesiones del 'Pibe' y Ruggeri sobre el histórico 5-0

Sin duda, uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol colombiano fue la goleada que le propinó a Argentina en septiembre de 1993 en el estadio Monumental de River por las eliminatorias rumbo al mundial de Estados Unidos. Esa noche, el equipo ‘cafetero’ tuvo un juego inspirado y una dosis de suerte. Al respecto, el ‘Pibe’ Valderrama y Oscar Ruggeri tuvieron un imperdible mano a mano sobre anécdotas de ese cotejo.

“En la cancha no lo vi ese día, pero este es uno de los jugadores, sacando a Messi y Maradona, que está un escalón atrás de esa gente; está en ese grupo de elite de jugadorazos y buena gente. Después de terminar la carrera nos hemos encontrado en muchos lugares y la gente lo quiere mucho”, señaló Ruggeri sobre el ‘Pibe’ en Fox Sports.

“El partido ese que fue tan importante para ustedes, fue una de las vergüenzas más grandes de mi carrera. me tocaba ir al entrenamiento y volver a mi casa al rato porque me daba vergüenza con el pueblo argentino”, complementó el exdefensor campeón del mundo en 1986.

Por su parte, el ‘pibe’ contestó entre risas: “Me dice que no me vio y me pegó un machetazo que todavía tengo una marca en la rodilla”, y Ruggeri confirmó: “creo que lo corté arriba de la rodilla, fue lo único que puede hacerle; ni me miro después de eso... un crack”.

Sobre el cotejo en Buenos Aires, el zaguero contó: “Ese día, los primeros minutos, hasta que hicieron el gol ustedes (Colombia); Batistuta tuvo dos situaciones, cuando nos hicieron el gol; nos descontrolamos. No sé qué pasó, pero ustedes tenían una selección increíble, de las mejores que ha tenido Colombia”.

"UNA DE LAS VERGÜENZAS MÁS GRANDES QUE TUVE FUE EN EL PARTIDO ANTE COLOMBIA"#90MinutosFOX | Oscar Ruggeri y un imperdible diálogo con el 'Pibe' Valderrama: "Me dice que no me vio en la cancha y me pegó un 'machetazo' que me cortó la rodilla". pic.twitter.com/28DUl14OFa — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 20, 2020

“Nosotros teníamos buen equipo, pero era un partido de bravo de clasificación a la copa del mundo... porque el que ganaba, pasaba directamente, nosotros jugábamos también con eso, porque con el empate pasábamos; pero los primeros 20 minutos fueron bravos, Óscar (Córdoba) se puso cuatro manos esa noche, no le entraba nada”, continuó Valderrama.

Y cerró su relato de ese histórico juego: “Nosotros lo sufrimos, pero faltando dos minutos para que se acabara el primer tiempo, hicimos gol y eso fue un golpe duro para Argentina porque nos fuimos con el marcador y sentimos que ustedes iban a entrar desesperados; ahí fue donde cambió el partido y nosotros también tuvimos la chance de que llegamos 5 veces y metimos 5... pero fue un partido bravo”.