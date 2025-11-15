importante selección de Europa aplazó su clasificación al Mundial

Bélgica no pasó del empate en el Astana Arena ante Kazajistán (1-1) y aplazó su clasificación matemática para el Mundial de 2026 al próximo martes, en la última jornada del Grupo J europeo, cuando reciba a Liechtenstein en Lieja.



El cuadro del francés Claude Fichaux, que no pudo contar con el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, desperdició su primera bala.

Una victoria en Kazajistán le hubiera supuesto el pase directo a la fase final del Mundial del próximo verano, pero el empate, que le deja a dos puntos de Macedonia, segunda del grupo, le obliga a ganar al colista del quinteto en el octava fecha.



Liechtenstein cuenta sus partidos por derrotas.



Bélgica no pudo con Kazajistán, pero al menos evitó perder un partido que se le puso cuesta arriba cuando Dastan Satpaev, delantero del Kairat Almaty, batió a Matz Sels.

Bélgica empató al inicio de la segunda parte, por medio del atacante del Club Brujas Hans Vanaken, que llevó a la red un pase de Timothy Castagne, lateral del Fulham.



Kazajistán, que se quedó en el minuto 79 con un jugador menos por la expulsión de Islam Chesnokov, resistió el empuje visitante y logró sumar un punto intrascendente para su interés pero que evita la clasificación belga.