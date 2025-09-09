Increíble goleada 11-1 en la Eliminatoria al Mundial

Suman 15 puntos en cinco partidos y son líderes del grupo I, con Italia e Israel (9 puntos) segunda y tercera respectivamente.

En el grupo K, Albania superó a Letonia por la mínima (1-0) con el tanto de Kristjan Asllani y se colocó segunda de la tabla con ocho puntos, solo por detrás de Inglaterra. Los británicos ganaron con facilidad ante Serbia por 0-5 para firmar un 15 de 15 que les deja con pie y medio en el Mundial.

Ucrania y Azerbaiyán se repartieron los puntos en un empate a 1 que no deja satisfecho a ninguno de los dos, ya que son tercero y cuarto respectivamente con solo una unidad, mientras que Francia, líder de este grupo D con seis puntos, tuvo que remontar ante Islandia gracias a los tantos de Kylian Mbappé y de Bradley Barcola (2-1).