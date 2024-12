Independiente del Valle tendría nuevo técnico tras perder la final: llegaría de México

Se acabó la LigaPro Ecuabet en un desenlace entre equipos tradicionales y coperos en los últimos años. Por un lado, estaba Independiente del Valle con Javier Gandolfi, director técnico argentino que estaba en busca de un nuevo título, y por el otro, estaba Liga de Quito que quería el bicampeonato, y a la postre, la consolidación de un gran 2024.

En la ida de la serie entre los finalistas y campeones de los dos semestres, Independiente del Valle no tuvo respuesta ante Liga de Quito sufriendo un golpetazo de 3-0. Todo quedaba por definirse en la vuelta con un marcador adverso para los dragones y que no pudieron sacar adelante, pese a la victoria por la mínima diferencia, que, evidentemente no fue suficiente.

Vea también: ¿Quién es el nuevo campeón de Ecuador tras la el partido de IDV y LDU?

Justamente, esta derrota de Independiente del Valle, sin reacción ni respuesta a lo largo de los 180 minutos impactó fuertemente en el club, tanto así que ya se habla de una salida de Javier Gandolfi después del subcampeonato. Aunque todavía no hay un dictamen oficial de los directivos o del presidente del equipo, todo parece indicar que el argentino vivió su último partido en su ciclo en los dragones.

En ese orden de ideas, Independiente del Valle ya piensa en lo que será el 2025 con una posible salida de Javier Gandolfi, tanto así que ya hay un candidato para tomar las riendas. La primera opción que tienen los dragones es un estratega que ya había dirigido en la LigaPro Ecuabet en el pasado.

UN VIEJO CONOCIDO DE ECUADOR DIRIGIRÍA A INDEPENDIENTE DEL VALLE EN 2025

Con este panorama adverso para Independiente del Valle, y con la salida de Javier Gandolfi que se puede oficializar pronto, todo parece indicar que quieren contactar a Guillermo Almada, director técnico que dirigió al Barcelona SC y que vendría del Pachuca de México.

Este puede ser un camino fácil, dado que el entrenador uruguayo de los tuzos, quien clasificó a la final Intercontinental, avisó que no seguiría en el 2025 con el Pachuca. En entrevista con Radio Carve Deportiva de Uruguay, Almada afirmó, “nosotros tenemos contrato hasta el 2026. Se nos ofreció extenderlo, pero ya le comunicamos a los dueños que, por distintas circunstancias, seguramente después del Mundial de clubes, vamos a tomar otro rumbo".

Le puede interesar: Liga de Quito le arrebatará figura a Barcelona SC

Guillermo Almada se podría acercar a Ecuador después de agregar a lo anterior que, “ahora después de mucho pensarlo y conversarlo con el cuerpo técnico tomamos la decisión que después del Mundial casi seguro que nos vamos a ir, sin tener ninguna propuesta ni nada. Vamos a tomar otro rumbo o un descanso por decisión nuestra".

El periodista ecuatoriano, Andrés Espín, confirmó que Guillermo Almada es el nombre que gusta para Independiente del Valle en 2025. Aunque no ha habido oferta todavía, podría recalar en Independiente del Valle.