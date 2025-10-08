Independiente del Valle vs Always Ready EN VIVO HOY 8 de octubre; Libertadores Femenina

Independiente del Valle y Always Ready continúan su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025 este miércoles, en un duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo A. El partido se disputará a las 20:00 (hora local) en territorio argentino y marcará la continuidad de la zona que comparten con Independiente Santa Fe y Corinthians.

El conjunto ecuatoriano llega con la idea de hacer valer su historia y recorrido para ser protagonista a nivel continental. Las dragonas son uno de los equipos fuertes del grupo y sabe que una victoria les asegura una plaza en cuartos de final.

Always Ready, por su parte, llega al cierre del grupo la idea de dejar una mejor imagen en el torneo sudamericano. El cuadro boliviano sabe que medirse a las ecuatorianas será una prueba exigente, pero también una oportunidad para mejorar el nivel mostrado hasta ahora.

Igual que en ediciones anteriores, los equipos clasificados a cuartos de final serán los dos primeros de cada zona. El torneo se disputa todo en conjunto en suelo argentino.