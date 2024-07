Inédito penalti en Brasil da la vuelta al mundo: no ‘hubo ni falta’

🎱 Juíz marca pênalti após zagueiro #Barreto, do #Criciúma, chutar uma bola na outra dentro da área contra o #Flamengo, sábado (20) no #Maracanã. Rubro-negro ganhou o Tigre por 2 a 1. A bola do jogo estava com #Cebolinha, que recebeu passe de #Arrascaeta. pic.twitter.com/nIArclVspy