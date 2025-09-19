Cargando contenido

Millonarios recibe preocupante mensaje
Camila Díaz - RCN Radio
Vie, 19/09/2025 - 16:34

Inesperada salida en Millonarios: Futbolista se va al futbol español.

Futbolista de Millonarios jugará la próxima temporada en el futbol español.

El equipo embajador viene de una temporada complicada tanto en el equipo masculino como en el femenino y ahora se dio a conocer una inesperada salida del equipo. 

Millonarios femenino se clasificó como octavo en la fase de todos contra todos en la liga femenina y tras caer en un complicado grupo con Nacional, Santa Fe y América no logró sumar muchos puntos y terminó último en los cuadrangulares con 5 puntos. 

Daniela Castellanos fue transferida al futbol español 

Daniela Castellanos fue una sino la mejor jugadora del conjunto embajador este semestre, una mediocampista con muy buen pie y mucha llegada a gol que aportó 17 participaciones de gol a lo largo de la temporada

Tras un excelente semestre a nivel individual la jugadora de apenas 22 años llamó la atención de equipos del viejo continente y precisamente uno de estos decidió hacerse con sus servicios. Como informan desde Millonarios Daniela Castellanos fue transferida al Levante español donde continuará su carrera como profesional en búsqueda de más oportunidades.  

Daniela sueña con selección 

La jugadora que hizo parte de la selección colombiana sub-17 todavía no ha conseguido un llamado para la categoría de mayores y con este como uno de sus más grandes sueños espera que el llamado del futbol europeo le sirva como puerta para recibir ese voto de confianza por parte del cuerpo técnico. 

