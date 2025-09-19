Inesperada salida en Millonarios: Futbolista se va al futbol español.

El equipo embajador viene de una temporada complicada tanto en el equipo masculino como en el femenino y ahora se dio a conocer una inesperada salida del equipo.

Millonarios femenino se clasificó como octavo en la fase de todos contra todos en la liga femenina y tras caer en un complicado grupo con Nacional, Santa Fe y América no logró sumar muchos puntos y terminó último en los cuadrangulares con 5 puntos.