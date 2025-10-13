Inesperada selección clasificó por primer vez al Mundial de Fútbol

Cada vez falta menos para que inicie una nueva cita mundialista que tendrá como principales protagonistas a México, Canadá y Estados Unidos, selecciones anfitrionas de la competencia que cada vez le van dando la bienvenida a nuevos equipos con el pasar de las eliminatorias alrededor del mundo.

Una de las más recientes en confirmar su participación fue nada más y nada menos que la Selección de Cabo Verde, la cual se ha encargado de lograr un hito sin precedentes al asegurar su primera participación en una Copa Mundial de la FIFA en la edición de 2026.

El pequeño archipiélago en el Mundial 2026

Hasta ahora, la escuadra africana que cuenta con un poco más de medio millón de habitantes no había logrado clasificarse a ninguno de los torneos mundiales, lo que convierte este logro en un momento trascendental para el país y su fútbol.

El camino hacia la fase final comenzó con la fase de grupos de las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Cabo Verde fue ubicado en el Grupo D, junto a selecciones como Camerún, Libia, Angola, Esuatini y Mauricio. En esta etapa, sólo el ganador de cada grupo se clasifica directamente al Mundial.