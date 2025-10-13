Actualizado:
Lun, 13/10/2025 - 15:12
Inesperada selección clasificó por primer vez al Mundial de Fútbol
Se van llenando los cupos hacia el Mundial y una inesperada selección clasificó por primera vez borrando a otras grandes.
Cada vez falta menos para que inicie una nueva cita mundialista que tendrá como principales protagonistas a México, Canadá y Estados Unidos, selecciones anfitrionas de la competencia que cada vez le van dando la bienvenida a nuevos equipos con el pasar de las eliminatorias alrededor del mundo.
Una de las más recientes en confirmar su participación fue nada más y nada menos que la Selección de Cabo Verde, la cual se ha encargado de lograr un hito sin precedentes al asegurar su primera participación en una Copa Mundial de la FIFA en la edición de 2026.
El pequeño archipiélago en el Mundial 2026
Hasta ahora, la escuadra africana que cuenta con un poco más de medio millón de habitantes no había logrado clasificarse a ninguno de los torneos mundiales, lo que convierte este logro en un momento trascendental para el país y su fútbol.
El camino hacia la fase final comenzó con la fase de grupos de las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Cabo Verde fue ubicado en el Grupo D, junto a selecciones como Camerún, Libia, Angola, Esuatini y Mauricio. En esta etapa, sólo el ganador de cada grupo se clasifica directamente al Mundial.
La escuadra dirigida por Pedro Leitão Brito enfrentó varios retos exigentes. En una de las fechas clave, derrotaron a Camerún por 1-0 en Praia con un gol de Dailon Rocha Livramento, lo que les dio no solo tres puntos valiosos, sino también un impulso anímico decisivo en la lucha por el primer puesto del grupo. Para cerrar con broche de oro, en la última jornada, ganaron 3-0 a Esuatini en casa, lo que les aseguró el primer lugar del grupo y, con ello, un boleto directo al Mundial.
🏆 ¡Por primera vez en la historia, Cabo Verde dirá presente en la #CopaMundialFIFA! 🇨🇻#Somos26 https://t.co/pfE8LbtYp2— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 13, 2025
Histórico récord de Cabo Verde para el Mundial 2026
Cabo Verde llega a esta nueva cita mundialista como la segunda nación con menor población en clasificarse a una Copa Mundial en la historia del fútbol masculino, solo detrás de Islandia, la cual participó en 2018. Asimismo, la expansión del Mundial 2026 a 48 equipos ha permitido que más selecciones africanas, con un total de nueve cupos directos para la CAF, tengan la oportunidad de llegar al torneo.
Este hecho no solamente significa una proeza deportiva, sino también un símbolo de identidad y orgullo para su población. La clasificación representa la culminación de esfuerzo colectivo, de un proyecto futbolístico que ha crecido con el tiempo, apoyado por jugadores de la diáspora, cuerpos técnicos comprometidos y una afición que ha soñado durante años con ver a su selección en el escenario más grande del fútbol mundial.
Fuente
Antena 2