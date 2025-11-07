Inesperado: revelan por qué Cucho Hernández no fue convocado por Lorenzo

El técnico Néstor Lorenzo ha dado la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos de este noviembre, duelos ante Nueva Zelanda y Australia que se llevarán a cabo en territorio estadounidense.

En el listado aparecen jugadores que no habían hecho presencia en los duelos ante México y Canadá, pero, además se destacan algunas ausencias que causan sorpresa en los aficionados colombianos, como es la de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Lea también: Selección Colombia: las tres sorpresas en la convocatoria de noviembre