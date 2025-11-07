Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 11:28
Inesperado: revelan por qué Cucho Hernández no fue convocado por Lorenzo
El delantero del Real Betis no está en la lista de jugadores para la fecha FIFA de noviembre.
El técnico Néstor Lorenzo ha dado la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos de este noviembre, duelos ante Nueva Zelanda y Australia que se llevarán a cabo en territorio estadounidense.
En el listado aparecen jugadores que no habían hecho presencia en los duelos ante México y Canadá, pero, además se destacan algunas ausencias que causan sorpresa en los aficionados colombianos, como es la de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.
Revelan inesperada razón de la ausencia de ‘Cucho’ Hernández en la selección
El delantero de 26 años que actualmente milita en el Real Betis de la liga española, goza de buen presente en el equipo ‘andaluz’, acumulando 4 goles y 2 asistencias en 11 partidos disputados, una estadística que no fue tenida en cuenta por Néstor Lorenzo, pues una razón extrafutbolística lo ha sacado de la convocatoria.
Y es que de acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el jugador tendrá “una cirugía ambulatoria de cornetes programada por el cuerpo médico del Real Betis para esta fecha FIFA”, situación que no lo deja disponible para ser seleccionado por Lorenzo.
Hay cambios en la delantera de la Selección Colombia
La ausencia de ‘Chucho’ Hernández no es la única en la zona de ataque del conjunto ‘Tricolor’, pues en el listado no aparece un habitual convocado por Néstor Lorenzo, se trata de Jáminton Campaz, quien se quedará haciendo trabajos en Rosario Central.
Por otro lado, cabe mencionar la convocatoria de Carlos Andrés Gómez, exjugador de Millonarios que actualmente milita en el Vasco da Gama, jugador que ha cumplido de momento con las expectativas en el conjunto brasileño y sus presentaciones no han sido ajenas para el técnico Lorenzo, recordando que el atacante está cedido en este club por parte del Rennes de Francia.
Fuente
Antena 2