Inesperado; Venezuela y otras selecciones jugarían curioso Mundial en 2026
El equipo 'Vinotinto' está incluido en un listado bastante particular.
En las últimas horas ha tomado gran revuelo una noticia que llega desde territorio ruso, pues de acuerdo con reportes que ya replican varios medios en el mundo entero, la Unión de Fútbol de Rusia (RFS) trabaja en una idea para volver a disputar torneos internacionales tras quedar excluida de todos los organizados por la FIFA desde el año 2022, una noticia que podría beneficiar a la Selección de Venezuela y otras más de Conmebol.
Rusia y su federación de fútbol se han visto afectados por la sanción impuesta por la FIFA, la cual impide la participación en sus competencias tras protagonizar la guerra contra Ucrania, un conflicto donde se le acusa a ese país de realizar crímenes de lesa humanidad.
Rusia propone torneo internacional con varias selecciones de Conmebol
El país que supo ser anfitrión del Mundial del 2018 ha sufrido la exclusión de competencias de la FIFA y de la UEFA, una decisión que ha buscado apelar sin éxito alguno, razón por la que empezarían a buscar crear sus propias competencias internacionales, donde un torneo de selecciones eliminadas al Mundial 2026 aparece como una posibilidad.
Según la idea preliminar, Rusia buscaría reunir a selecciones de gran renombre que no pudieron avanzar al certamen orbital que organiza la FIFA, donde aparecen tres de Conmebol (Chile, Perú y Venezuela) acompañadas de Rusia, Serbia, Grecia, Nigeria, Camerún y China, recordando que otros equipos europeos podrían ser invitados luego de definirse el repechaje que tendrá la UEFA.
¿Cuándo y dónde se jugaría el curioso Mundial?
La idea es que mientras se desarrolla el Mundial de la FIFA en Canadá, México y Estados Unidos, los equipos eliminados puedan jugar de manera simultánea el torneo internacional que Rusia tendría en su mente realizar, así que entre junio y julio estaría le fecha tentativa.
De igual manera, este torneo que Rusia plantea no estaría a la altura del organizado por la FIFA, sin embargo, las selecciones eliminadas podrían ver con buenos ojos este certamen, pues sí tendrían acción futbolística en un periodo donde antes no tenían ningún plan.
Habrá que esperar entonces si la idea prospera y si hay selecciones dispuestas a competir en este torneo, que sería de carácter amistoso y se jugaría en territorio ruso (que cuenta con estadios capacitados como lo demostró cuando fue anfitrión del Mundial 2018).
