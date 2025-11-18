Inesperado; Venezuela y otras selecciones jugarían curioso Mundial en 2026

En las últimas horas ha tomado gran revuelo una noticia que llega desde territorio ruso, pues de acuerdo con reportes que ya replican varios medios en el mundo entero, la Unión de Fútbol de Rusia (RFS) trabaja en una idea para volver a disputar torneos internacionales tras quedar excluida de todos los organizados por la FIFA desde el año 2022, una noticia que podría beneficiar a la Selección de Venezuela y otras más de Conmebol.

Rusia y su federación de fútbol se han visto afectados por la sanción impuesta por la FIFA, la cual impide la participación en sus competencias tras protagonizar la guerra contra Ucrania, un conflicto donde se le acusa a ese país de realizar crímenes de lesa humanidad.

Lea también: Definidas las selecciones que serán cabeza de grupo en el Mundial ¿Y Colombia?