Inexplicable razón por la que no volverían a convocar a Jenni Hermoso en España

Montse Tomé, nueva seleccionadora española, ofreció su primera lista oficial con 23 convocadas, quince de ellas campeonas del mundo, pero con la ausencia destacada de Jennifer Hermoso, a la que no quiso citar para "protegerla" de todo el ruido mediático generado a raíz del beso que le dio Luis Rubiales durante la celebración tras conquistar el Mundial.



Jennifer Hermoso, actualmente en el Pachuca mexicano, es una de las jugadoras más importantes de la selección española. Ha vestido su camiseta en 69 partidos y ha marcado cuarenta goles, pero en los dos primeros encuentros de la Liga de Naciones frente a Suecia y Suiza no estará.

"Estamos con Jenni en todo y con todas las jugadoras. La manera de ayudarlas es estar cerca de ellas y escucharlas. Creo que a Jenni la mejor manera de protegerla es así (no convocándola). Contamos con ella, llevo cinco años trabajando con ella y he coincidido con ella como compañera de profesión, porque cuando jugábamos juntas nos hemos enfrentado", dijo Montse Tomé, en conferencia de prensa, para argumentar la ausencia de la delantera madrileña.



"Jenni es jugadora de fútbol profesional, ama lo que hace, pero este asunto ha trascendido todos los niveles", apuntó la nueva seleccionadora, que ha hablado con la jugadora aunque no quiso desvelar la conversación.

"Las conversaciones con las jugadoras no me gustaría hacerlas públicas", señaló.

