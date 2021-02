Infantino: "El Mundial de Clubes es una señal de que 2022 será fantástico"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el éxito de la celebración del reciente Mundial de Clubes de Catar y consideró que es una señal de que el próximo campeonato en 2022 "será una competición fantástica".



"Ha sido una prueba piloto que ha tenido mucho éxito, en una situación con protocolos estrictos. Hemos tenido aforo del 30% y el ambiente ha sido genial. Si tenemos en cuenta la compleja situación para poner esto en marcha, solo puede significar que el próximo Mundial será una competición fantástica", auguró.



En declaraciones al magazine de la FIFA, el presidente opinó que el desarrollo de la competición, en la que el Bayern Múnich ganó el título, permite ver "algo de luz al final del túnel" en la situación de pandemia.



"Es una gran sensación haber podido organizar otra Copa del Mundo, pero el fútbol no ha vuelto a la normalidad. Poder organizar esta Copa Mundial de forma segura demuestra que lo ha hecho a escala global. Podemos ver algo de luz al final del túnel, pero la situación obliga a ser cautelosos, la salud es prioritaria y debe seguir siéndolo", afirmó.



Cuestionado por la participación por primera vez de un equipo arbitral femenino encabezado por la brasileña Edina Alves y la posibilidad de que se repita en Catar 2022, Infantino dejó abierta la opción.



"Es muy importante que Dina estuviera en Catar arbitrando. Quisiera felicitarlas. Es importante saber que están aquí porque lo merecen y que puedan seguir. Es importante dar la señal al mundo de que las mujeres tienen un papel en el fútbol masculino, no solo en el femenino", dijo.