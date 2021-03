Infantino saca pecho: "La nueva FIFA no deja sitio para el delito"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que "la nueva FIFA no deja sitio para el delito" y pidió "estar más vigilantes que nunca" para evitar la posibilidad de amaños ante las tensiones económicas que ha generado la pandemia actual.



Infantino habló de cómo salvaguardar el fútbol de la corrupción y la delincuencia invitado a un evento de Naciones Unidas, en el que destacó el compromiso sólido con la buena gobernanza y las bases sólidas que la FIFA ha sentado para eliminar la corrupción del fútbol.

"A través del Programa 'FIFA Forward' proporcionamos a cada una de nuestras 211 asociaciones miembro de todo el mundo hasta cinco veces más inversión de la que recibían antes de 2016. Pero la diferencia clave es que todos y cada uno de los dólares de esta inversión están vinculados a contratos específicos, y a auditorías externas independientes en todos y cada uno de los países. La nueva FIFA no deja sitio para el delito".



Según informó la FIFA, Infantino aseguró que a través del trabajo para reformar el sistema de transferencias, la organización se esfuerza por garantizar la distribución justa y correcta del dinero "en cumplimiento de las regulaciones financieras nacionales e internacionales, incluidas las leyes aplicables contra el lavado de dinero".



El presidente señaló que ante la situación generada por la pandemia y "la financiación sólo va donde se necesita" con el plan de ayuda covid-19, "un fondo sin precedentes de 1.500 millones de dólares para apoyar al fútbol en tiempos difíciles".



No obstante y al referirse a la amenaza de la manipulación de partidos Infantino llamó a reforzar el control. "Con las tensiones financieras de la reciente pandemia tendremos que permanecer aún más vigilantes que nunca para garantizar que quienes participan en los partidos no sean susceptibles de amaño", dijo.



También destacó la colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para trabajar en la protección de los niños, de la integridad del deporte y la prevención del delito y avanzó la posible creación de un centro internacional para la seguridad en el deporte.

"Actualmente estamos discutiendo la posibilidad de establecer un centro internacional independiente para la seguridad en el deporte multideportivo, multigubernamental y multiagencial, para ayudar a gestionar los casos de abuso de menores en el deporte", dijo tas considerar necesarias las alianzas de FIFA con "organizaciones internacionales y regionales para luchar contra las malas prácticas y ayudar a lograr un cambio social positivo".



"Desde 2018, hemos firmado acuerdos de colaboración con autoridades reconocidas a nivel mundial como la ONUDD, la Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, la UNESCO, el Programa Mundial de Alimentos, el Consejo de Europa, la Unión Africana y la ASEAN. Los elementos comunes a estos acuerdos incluyen la buena gobernanza, la protección de la integridad del deporte y la salvaguarda de los niños", añadió.