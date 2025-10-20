Infantino se compromete con Bolivia: "traer un Mundial"

La ciudad boliviana de Santa Cruz tenía que acoger la final de la Sudamericana este año, pero la perdió porque los trabajos de refacción en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera estaban fuera de tiempo, por lo que la FBF decidió postular al país como sede del último partido del certamen en 2027.

Por otra parte, en 2016, el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) hizo una petición a la FIFA para que Bolivia acogiera un mundial juvenil, infantil o femenino este 2025, año en que Bolivia celebró los 200 años de su fundación, aunque la gestión no avanzó.

Infantino y Domínguez visitan La Paz esta jornada con motivo de los 100 años de la fundación de la FBF, que fueron celebrados con la inauguración de una parte de la infraestructura de la 'Casa de la Verde', un centro de alto rendimiento para las selecciones del país.