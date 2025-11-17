Infantino se deshizo en elogios a Colombia y su hinchada; esto dijo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aprovechó la victoria 2-1 de Colombia sobre Nueva Zelanda el pasado sábado 15 de noviembre en Estados Unidos para elogiar a la Selección y destacar su actualidad de cara al Mundial 2026. El dirigente estuvo presente en el estadio y no pasó desapercibido entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Al finalizar el compromiso, Infantino sorprendió al acercarse personalmente a Néstor Lorenzo para saludarlo y felicitarlo por el rendimiento del equipo. El gesto llamó la atención, pues no es habitual que el presidente de la FIFA busque al entrenador de una selección tras un amistoso.

Los halagos de Infantino a la Selección Colombia y su hinchada

El máximo directivo del fútbol mundial no ocultó su admiración por el nivel de la Tricolor. “Colombia tiene un muy muy buen equipo, va a ser uno de los favoritos del Mundial seguro”, afirmó ante los medios, enviando un mensaje de respaldo a la labor de Lorenzo y sus jugadores.

Infantino también destacó el ambiente en las tribunas, donde la presencia de aficionados colombianos fue masiva, como suele ocurrir en territorio estadounidense. “Ver un estadio lleno, todos con la camiseta de Colombia, es un público excepcional, una hinchada única en el mundo”, señaló.