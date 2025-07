¿Influyó James?: Luis Díaz reveló lo que pasó antes de fichar por Bayern

Este jueves, el Bayern Munich celebra una rueda de prensa en la que presenta a Luis Díaz como su nuevo jugador tras hacer oficial su fichaje el día anterior. Esto lo convierte en el tercer colombiano que llega a la institución tras James Rodríguez y Adolfo 'Tren' Valencia.

En medio de la ronda de preguntas, el guajiro aclaró si tuvo alguna conversación con James antes de aterrizar en territorio alemán: "No he hablado mucho con él. Intercambiaremos mensajes y veremos qué me puede recomendar sobre la ciudad y el equipo. Pero aún no he tenido la oportunidad de hablar con él", expresó.

Si bien el cucuteño también pasó por el Bayern Munich, este no fue un factor clave para definir su llegada al fútbol alemán. De hecho, uno de los factores que lo habría motivado a llegar al fútbol alemán es el bajo salario que recibía en el Liverpool pese a ser uno de los jugadores más determinantes de la plantilla.

Vea también: Luis Díaz destapó las razones de su fichaje al Bayern: "el club encaja conmigo"

Sin embargo, el propio jugador se encargó de aclarar el motivo que lo motivó a jugar en el gigante de Baviera: "Quería unirme al FC Bayern porque los objetivos del club coinciden con los míos. Queremos ganarlo todo. Mi objetivo es ayudar al club y alcanzar el éxito lo antes posible", señaló.

Asimismo, Díaz se mostró entusiasmado por la oportunidad que tiene de militar en el campeonato alemán: "Quiero disfrutar del fútbol, tener siempre una sonrisa. Quiero disfrutar de cada momento que me da la vida. Tengo un carácter fuerte en el campo. Una sonrisa siempre es importante", enfatizó.