Inglaterra sentencia a Gareth Southgate: ya tendrían listo curioso reemplazo

Mientras la Eurocopa continúa con normalidad, el panorama de Inglaterra se agravia cada vez más. No por los resultados conseguidos en las dos salidas de los ‘Tres Leones’, sino por el flojo rendimiento en aquellos partidos. Pues, aunque está invicta en ambos cotejos, la prensa inglesa condiciona a Gareth Southgate y al nivel del elenco británico.

Los ‘Leones Domésticos’, como ahora se le conoce, de acuerdo con The Sun, podrían perder a Gareth Southgate si no quedan campeones. El entrenador sentenció que, si no quedaba campeón, seguramente, se irá del seleccionado. Con esto en mente, y tras la victoria ante Serbia y empate frente a Dinamarca, ‘piden’ la salida del estratega.

En Daily Star, afirmaron que esto le mete más presión a Gareth Southgate que, en el caso de quedar eliminados en primera fase, abandonará la dirección técnica por una paupérrima presentación en Alemania. La FA no pierde tiempo, y ya se estaría moviendo para conseguir a su nuevo entrenador tras Southgate.

¿CUÁL ES LA PRIMERA OPCIÓN PARA EL BANQUILLO DE INGLATERRA?

A raíz de la incógnita de la continuidad de Gareth Southgate, todo parece indicar que The Football Association habría puesto sus ojos en Mauricio Pochettino. Sin duda alguna, el entrenador argentino conoce a la perfección el fútbol inglés, pero no deja de ser sorpresa que una persona de Argentina tenga ese cargo en el combinado de Inglaterra después de tantos roces históricos entre ambas naciones.

La información la reveló The Sun, y, más allá de la historia entre Inglaterra y Argentina, Mauricio Pochettino sería apenas el tercer estratega no inglés en hacerse cargo, tras Sven-Göran Eriksson y Fabio Capello.

Según este medio, la principal razón por la que quieren contar con Mauricio Pochettino pasa porque, “es visto como un contendiente líder”, tras su pasado en Southampton, Tottenham y Chelsea. El argentino, es hasta ahora la primera opción si Gareth Southgate deja de ser el director técnico del combinado nacional. Mucho dependerá de lo que suceda en esta Eurocopa.