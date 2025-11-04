Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 08:18
Inglaterra vs. Venezuela EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY 4 de noviembre
El equipo 'Vinotinto' tiene su debut en este certamen orbital.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Inglaterra vs. Venezuela
El partido correspondiente a la fecha 1 en la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este martes 4 de noviembre a partir de las 10:15 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica a través de DirecTV Sports (en Bolivia por Entel TV).
Lea también: Conmoción en el futbol europeo: Entrenador muere tras desplomarse en pleno partido
En México se podrá disfrutar del compromiso a través de Amazon Prime Video, TUDN y ViX, estas últimas dos señales también transmitirán el partido para países de Centroamérica, de igual manera, se podrá ver el duelo de manera internacional por la plataforma digital de FIFA+.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 10:15 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 11:15 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 12:15 horas
ET Estados Unidos: 10:15 horas
PT Estados Unidos: 7:15 horas.
Fuente
Antena 2