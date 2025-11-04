Cargando contenido

Escudos de Inglaterra y Venezuela
Inglaterra y Venezuela se enfrentan por el Mundial Sub-17 de Catar 2025
Mar, 04/11/2025 - 08:18

Inglaterra vs. Venezuela EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY 4 de noviembre

El equipo 'Vinotinto' tiene su debut en este certamen orbital.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Inglaterra vs. Venezuela 

El partido correspondiente a la fecha 1 en la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este martes 4 de noviembre a partir de las 10:15 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica a través de DirecTV Sports (en Bolivia por Entel TV). 

En México se podrá disfrutar del compromiso a través de Amazon Prime Video, TUDN y ViX, estas últimas dos señales también transmitirán el partido para países de Centroamérica, de igual manera, se podrá ver el duelo de manera internacional por la plataforma digital de FIFA+. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 10:15 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 11:15 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:15 horas 

ET Estados Unidos: 10:15 horas                                      

PT Estados Unidos: 7:15 horas. 

