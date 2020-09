Inicio de las eliminatorias de la Concacaf será en marzo del 2021

El inicio de las eliminatorias de clasificación de América del Norte, Central y el Caribe para la Copa del Mundo de fútbol de Catar-2022 fueron pospuestas de octubre a marzo a causa de la pandemia de coronavirus, anunció el martes Concacaf.

"Concacaf y la FIFA han acordado conjuntamente que los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 no se disputarán en los periodos internacionales FIFA de octubre y noviembre de este año, sino que la primera ronda dará comienzo en marzo de 2021", reportó la Confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

"Muchas partes de la región continúan atravesando situaciones de salud pública muy desafiantes y ese ha sido un factor clave en esta decisión", explicó el organismo en un comunicado.

Lea también: Kevin De Bruyne, elegido mejor jugador de la Premier League 2019-2020

"Además, varios países de la confederación han aplicado restricciones de viaje y requisitos de cuarentena que dificultarían enormemente la disputa de partidos internacionales por parte de 30 selecciones nacionales", señaló.

El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, ya había avanzado la semana pasada que era "probable" que la clasificatoria se aplazara a marzo.

En esa entrevista con el sitio web canadiense OneSoccer, el mandamás de la Concacaf aseguró que no entra en sus planes un nuevo cambio de formato en Concacaf pero sí advirtió sobre un posible rediseño del calendario de 2021 si la pandemia sigue haciendo estragos ese año.

"Obviamente si en el 2021 empezamos a perder fechas, no es solo Concacaf, creo que todas las federaciones, incluida la propia FIFA, tendrían que volver a la mesa de diseño" de calendario, afirmó Montagliani.

"Creemos que el fútbol volverá a estar donde debe estar el próximo marzo", auguró.

Lea además: Cúcuta no jugará en el General Santander y lamenta supuesta falta de apoyo del municipio

Según el nuevo formato de clasificación de Concacaf para Catar-2022 anunciado a finales de julio, en octubre debía arrancar una primera ronda para elegir a tres selecciones que se sumarán a cinco ya clasificadas para la ronda final de ocho equipos.

Update on the Concacaf Qualifiers for the FIFA World Cup Qatar 2022™ - https://t.co/gCJiA74Gkj