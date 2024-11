Iñigo le mostró a James quién manda en el Rayo: picantes palabras

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, habló en los medios de comunicación tras la derrota de su equipo ante Las Palmas por 1-3. El técnico evitó pronunciarse sobre la decisión de dejar a James Rodríguez en el banquillo de suplentes.

Pérez centró su análisis en el resultado final y las sensaciones que dejó el partido: "No te puedes ir contento perdiendo este partido y encajando tres goles. El dolor crece, la sensación de que podías haber metido el gol en numerosas ocasiones, pero no lo has hecho. La efectividad manda en el fútbol, lo vemos cada fin de semana y ellos han sido bastante más efectivos que nosotros".

El entrenador del Rayo Vallecano insistió en la importancia de la efectividad en el fútbol: "La efectividad ha mandado, casi siempre es así. El que es más efectivo suele ganar. Realmente uno imagina un plan de partido en el que el Rayo ataque constantemente, me encanta que mi equipo genere volumen de ocasiones, luego hay que acertar. Otras veces lo hemos tenido y no lo hemos encontrado. No dista mucho de lo que uno imagina cuando juega en casa, pero realmente es un análisis un poco vacío porque has encajado tres goles, has perdido contra un rival directo y toda la ilusión generada en lo que podía haber sido y no pues duele".

A pesar de las insistentes preguntas de los periodistas sobre las razones de la suplencia de James Rodríguez y su posible impacto en el resultado final, Iñigo Pérez se mantuvo firme en su postura de no entrar en detalles sobre las decisiones tácticas tomadas. El técnico del Rayo Vallecano prefirió destacar la falta de acierto de su equipo en el área rival y la superioridad de Las Palmas en la definición.

Con esta derrota, el Rayo Vallecano pierde terreno en la clasificación y se complica sus objetivos para la presente temporada.