Insólita decisión: Conmebol lograría cambiar el Mundial, más equipos, menos emoción

En la previa de una cumbre en Estados Unidos que reúne a grandes figuras del fútbol y la política mundial, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, adelantó lo que podría ser un cambio histórico en la Copa del Mundo: la ampliación del Mundial 2030 a 64 equipos. El dirigente calificó la medida como una noticia que “va a impactar al mundo” y dejó ver que el anuncio oficial podría darse la próxima semana en el FIFA Council, sin esperar al Congreso FIFA en Vancouver de 2026.

La idea de sumar más selecciones al Mundial 2030 parece una completa locura, pero las negociaciones avanzaron con fuerza. El nuevo formato contaría con 16 grupos de cuatro equipos, en lugar de los 12 que habrá en 2026. De esta manera, los dos mejores de cada zona avanzarían, lo que mantendría la cifra de 32 selecciones en fase de eliminación directa.