Insólita decisión en el futbol: Barcelona y Milán jugarán liga fuera de Europa

Barcelona-Villarreal y Milan-Como

En España hubo mucho revuelo por la petición de que el Barcelona vs Villarreal se jugara en Miami, Estados Unidos, pero tras la negativa por parte de la liga se pensaba que el tema estaba muerto, sin embargo, el club catalán que es el más insistente con el tema recurrió a la UEFA en busca de aprobación.

Sorprendentemente la decisión que comunicó el presidente de la mayor asociación de futbol europeo fue darle la posibilidad a los equipos de jugar dicho partido por fuera, tanto el partido de liga española como el de liga italiana se jugarán por fuera de sus territorios, los españoles jugarán en Miami mientras que los italianos jugarán en Perth Australia, una decisión que deja a todo el mundo sorprendido pero que el mismo presidente calificó de errónea y no se va a permitir que se use de precedente, es una decisión extraordinaria.