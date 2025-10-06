Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 13:37
Insólita decisión en el futbol: Barcelona y Milán jugarán liga fuera de Europa
La UEFA lo hizo oficial, los dos equipos jugaran fechas de liga fuera de Europa.
Tanto el Barcelona como el Milan habían tramitado los papeles para jugar un partido de sus respectivas ligas por fuera del continente europeo, si bien en primera instancia cada liga les había negado esta posibilidad los dos equipos tomaron la decisión de recurrir a la UEFA para conseguir el permiso necesario e irse del continente a jugar.
Pues el presidente Aleksander Čeferin dio una respuesta al respecto y la decisión tiene a todo el mundo del futbol boquiabierto.
Barcelona-Villarreal y Milan-Como
En España hubo mucho revuelo por la petición de que el Barcelona vs Villarreal se jugara en Miami, Estados Unidos, pero tras la negativa por parte de la liga se pensaba que el tema estaba muerto, sin embargo, el club catalán que es el más insistente con el tema recurrió a la UEFA en busca de aprobación.
Sorprendentemente la decisión que comunicó el presidente de la mayor asociación de futbol europeo fue darle la posibilidad a los equipos de jugar dicho partido por fuera, tanto el partido de liga española como el de liga italiana se jugarán por fuera de sus territorios, los españoles jugarán en Miami mientras que los italianos jugarán en Perth Australia, una decisión que deja a todo el mundo sorprendido pero que el mismo presidente calificó de errónea y no se va a permitir que se use de precedente, es una decisión extraordinaria.
Los partidos de liga deberían jugarse en casa, cualquier otra opción privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Si bien es lamentable tener que suspender la celebración de estos dos partidos, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente
Por qué quieren jugarlos por fuera
Los 4 presidente de los equipos consideran que jugar dichos partidos afuera es un beneficio económico muy grande para los clubes, expandir el producto, recibir más patrocinios y el simple hecho de llevar el juego a otros lados ya beneficia el espectáculo, según ellos. Lo cierto es que beneficio o no ya los partidos están autorizados por lo que veremos una jornada de LaLiga y otra de Serie A por fuera de sus respectivos países.
Fuente
Antena 2