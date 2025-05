Insólita petición del presidente de la Conmebol a la FIFA para el siguiente mundial

Sin hacer mención a la ampliación de selecciones que propugna, Domínguez indicó que los miembros del Congreso de la FIFA son unos "privilegiados por tener la oportunidad de ser los que van a tomar la decisión".



"Les invito a pensar de una forma diferente, todos creen que el fútbol se define aquí y de alguna manera es así, pero no nos equivoquemos, nosotros no somos el fútbol y el fútbol no nos pertenece a nosotros. El fútbol le pertenece al mundo, a todas las personas que en cualquier rincón del mundo vibran con la pelota", añadió.

El último congreso de la CONMEBOL acordó el pasado 10 de abril proponer a la FIFA que el Mundial de 2030 se juegue por única vez con selecciones de 64 países por la conmemoración del centenario de la competición, después del acuerdo de la FIFA de ampliar a 48 el número de participantes en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

