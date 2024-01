Insólita razón por la que Messi ganó el The Best si obtuvo lo mismos puntos que Haaland

El argentino Leo Messi se alzó con el premio The Best tras empatar a 48 puntos con Erling Haaland, pero con la ventaja de haber recibido más puntos por parte de los capitanes nacionales, lo que decantó el premio.



Según las votaciones desveladas tras la gala, el argentino sumó 48 puntos, 13 de capitanes, 11 de entrenadores, 11 de periodistas y 13 de los aficionados, mientras que Haaland, que también sumó 48, los recibió de la siguiente manera: 11 de capitanes, 13 de entrenadores, 13 de periodistas y 11 de aficionados.

Vea también: Messi conquistó su tercer FIFA The Best: historial de ganadores



Kylian Mbappé, tercero en la contienda, sumó 35 votos, nueve de capitanes, nueve de entrenadores, nueve de periodistas y ocho de aficionados.



El criterio de desempate en los The Best es quien haya sumado más elecciones en primer puesto por parte de los capitanes de los equipos nacionales, caso en el que gana Messi.

Le puede interesar: Premio The Best: ¿Quién fue la ganadora y cómo le fue a Linda Caicedo?

Así quedó el once ideal de los premios The Best:

Seis jugadores del Manchester City, Kyle Walker, Rubén Dias, John Stones, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne y Erling Haaland, fueron incluidos este lunes en el once ideal de los premios The Best de la FIFA.



Lo completan tres futbolistas del Real Madrid, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Thibaut Courtois, Leo Messi (Inter Miami) y Kylian Mbappé (PSG).



El once está compuesto por Courtois en la portería, Kyle Walker, Rúben Dias y John Stones, en defensa; Bernardo Silva, Jude Bellingham y Kevin de Bruyne, en el centro del campo, y Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leo Messi y Vinícius Júnior, en ataque.