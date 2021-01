Insólito: Biancucchi se hizo expulsar el mismo día que su primo Lionel Messi

Emanuel Biancucchi festejó a rabiar el gol, su gol, que le dio a Vila Nova el ascenso a la Serie B de Brasil. La euforia lo traicionó: se quitó la camiseta y recibió la segunda amarilla. El argentino fue expulsado el mismo día que su primo Lionel Messi vio por primera vez la roja defendiendo al Barcelona.

La anotación del mediocampista argentino, un violento zurdazo que honraría a 'La Pulga', significó el 1-0 con el que los tigres del estado de Goiás (centro-oeste) vencieron a Ituano el domingo y sellaron su pase a la segunda división brasileña.

"La sensación de haber hecho el gol y ser expulsado fue bonita, porque anoté y quedé muy feliz en ese momento. Sin embargo, olvidé que había sido amonestado y cuando me quité la camisa recordé que había recibido la primera amarilla hacía dos minutos", dijo el volante al portal brasileño UOL en una nota publicada este martes.

"Quedé molesto porque dejé al equipo con un jugador menos y faltaban diez minutos para terminar el partido, pero, gracias a Dios, ganamos y ascendimos", agregó.

Cuando Biancucchi, de 32 años, entraba a los camerinos tras ser expulsado, hacía varios minutos que su primo había recibido su primer cartón rojo en 753 partidos con los culés. Y llevaba aún menos tiempo sintiendo el dolor de la derrota en la final de la Supercopa española contra el Athletic de Bilbao, que agudiza la crisis futbolística del Barça.

El primo de Messi ingresó en el minuto 71 por Alan Mineiro, el 10 de Vila Nova. Cinco minutos después anotó su tanto y a los sesenta segundos abandonaba la grama del estadio Novelli Júnior, en la ciudad paulista de Itu.

Pese al error, fue recibido como héroe en Goiânia, donde la hinchada colorada celebró la vuelta a la B, de la que descendieron en 2019.

El ascenso "fue un momento muy feliz, que queda para siempre en el corazón. Vamos a ser recordados siempre por el club, la hinchada, y eso, para mí, es muy bueno", afirmó Biancucchi, quien ha jugado en escuadras brasileñas como Vasco da Gama o Bahia, en el alemán 1860 Múnich o en el español Girona.

La expulsión privará al primo de Leo de disputar la ida de la final de la Serie C brasileña, programada para el sábado ante Remo. Aunque ambos ya garantizaron su ascenso, disputarán el título de la categoría en un partido que está en veremos por un brote de covid-19 que azota al equipo de la ciudad de Belém (norte).

"No me perturbó nada ser primo de Messi [en mi carrera]. A veces las personas creen que, por ser primo de Messi, tengo que jugar parecido a él, y creo que no es así", afirmó el nuevo héroe de Vila Nova.