Insólito momento en que Once Caldas quedó eliminado: no fue en penales

Once Caldas es protagonista en el mundo del fútbol tras haber decepcionado con su eliminación en la Copa Sudamericana, a manos de Independiente del Valle y en el Estadio Palogrande después de llegar con una significativa ventaja de dos goles que obtuvieron en suelo ecuatoriano.

El equipo comandado por el 'Arriero' Herrera era claramente favorito por distintos factores, pero ello también se convirtió en un "arma de doble filo", ya que se confiaron, tal como lo reconocieron los propios jugadores, el cuerpo técnico y distintos medios. Once Caldas venía celebrando de manera excesiva como si ya estuviera en la siguiente instancia y le costó bastante caro.

El Estadio Palogrande se convirtió en el escenario deportivo que albergó uno de los momentos más tristes de Once Caldas, ya que en medio de un marco espectacular pintado de blanco por parte de los hinchas con un lleno total en las gradas, el equipo comandado por el 'Arriero' se dejó empatar el global 2-2 y, posteriormente, salió eliminado en el cobro desde el punto penal.

Este resultado en los 90 minutos reglamentarios obligó a la definición desde los 12 pasos, la cual el estratega antioqueño confirmó que la habían practicado y por lo que le habría dado la potestad a James Aguirre de ejecutar el cobro, ya que le tenía confianza, pero el guardameta lo terminó decepcionando, dejando finalmente un marcador e 5-4 a favor de Independiente del Valle.