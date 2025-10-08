Inter Miami consiguió reemplazo de Jordi Alba: jugó en el Real Madrid

Si antes el equipo giraba alrededor de Lionel Messi y de Luis Alberto Suárez, ahora los dos jugadores estelares tomarán mucho protagonismo para la siguiente temporada con las grandes ausencias que habrá en el equipo después de anuncios de retiros oficiales de Sergio Busquets y de Jordi Alba.

Vea también: [VIDEO] Linda brilla con triplete de asistencias: espectáculo digno de Champions

Primero fue Sergio quien afirmó que estos serían sus últimos partidos como jugador del Inter Miami y como profesional. El martes 7 de octubre, el lateral izquierdo le siguió los pasos anunciando que, al terminar esta temporada, dejaría el balompié y arrancarían sus propios proyectos. Por los lados del mediocentro, dirigir es una de las primeras opciones.

Sin Jordi Alba y sin Sergio Busquets, Inter deberá conseguir refuerzos de un calibre similar para poder pelear de cara a la siguiente MLS y a la Leagues Cup que serán los objetivos del club de Miami. De hecho, para tapar la salida de Alba, ya tendrían a un candidato de lateral izquierdo, que, a diferencia de Jordi, jugó fue en el Real Madrid.

SERGIO REGUILÓN, EL LATERAL IZQUIERDO QUE FIRMARÍA CON EL INTER MIAMI

Todo está encaminado para que el siguiente lateral izquierdo llegue en próximos meses a Estados Unidos para reemplazar a Jordi Alba. El indicado para tapar esa zona sería nada más ni nada menos que el español, Sergio Reguilón. La negociación podría cerrarse con facilidad, dado que el jugador se encuentra libre.

De hecho, Sergio Reguilón ya le dijo que no a otras ofertas que ha tenido y el ex Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Atlético de Madrid, entre otros ya habría dado el sí para firmar con el Inter Miami. Esa parece ser su primera opción en busca de reemplazar a un referente.

Le puede interesar: Hay nuevo clasificado al Mundial! Figura del Liverpool estará presente

La negociación parece ir por buen camino y podría definirse en los próximos días para que Sergio Reguilón ponga rumbo a Miami y comience una nueva experiencia lejos de Europa. El hecho de que esté libre podría acelerar las posibilidades de cerrar la vinculación con los estadounidenses.

OTROS JUGADORES QUE LLEGARÍAN A INTER MIAMI

Además de Sergio Reguilón, desde Estados Unidos afirman que el equipo quiere armar otro súper club que gire alrededor de Lionel Messi y Luis Suárez que sí seguirán en el club si nada extraño pasa en los próximos días. Las renovaciones ya van encaminadas y los dos seguramente terminarán sus carreras en el club norteamericano.

Lea también: Colombia va por los cuartos: titular para enfrentar a Sudáfrica en el Mundial sub 20

Aunque no revelaron los nombres de los fichajes que quieren para la próxima temporada, se ha hablado de que el Inter Miami estaría listo para volver a armar un club estelar. La idea es poder firmar a dos jugadores de nivel internacional, y, claro, uno de ellos debe ser el reemplazo de Sergio Busquets.