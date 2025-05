Inter Miami toma primera decisión con Luis Suárez tras su mal momento

El Inter Miami vive un momento difícil y solo ganó uno de sus últimos ocho partidos. Viene de un 3-3 en el campo del Philadelphia Union en el que fue rescatado por un golazo de falta directa de Leo Messi y un tanto del venezolano Telasco Segovia en los últimos minutos.



"El equipo mostró carácter, ganas de revertir la situación, orgullo y creo que es el camino para salir de la situación. El partido nos deja desde el juego fortalecidos, porque más allá de que hemos cometido errores, hay muchos aspectos positivos que el equipo demostró", consideró Mascherano.



El argentino informó además de que el Inter Miami no va a dejar que el hondureño David Ruiz ni el delantero de Haití Fafa Picault vayan a la Copa de Oro.



"Claramente no. Ya verá que no nos sobran jugadores. A la Copa Oro no van a ir", dijo