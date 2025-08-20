Inter Miami Vs Tigres EN VIVO 20 de agosto: cómo ver Leagues Cup 2025

En el inicio de los cuartos de final de una nueva edición de la Leagues Cup, el protagonismo se lo robarán dos de las escuadras más icónicas del fútbol mexicano y estadounidense, Inter Miami vs Tigres.

Inter Miami será el encargado de auspiciar como local en esta nueva instancia del certamen y está obligado a ganar para obtener un nuevo título de la mano de Lionel Messi, y seguir ratificando el buen momento que también tienen en la Conferencia Este de la MLS, en la cual se encuentran en la quinta casilla que los deja con clasificación directa a la siguiente fase de la competencia.

Mientras que por el lado de Tigres también cuenta con un buen presente deportivo, ya que ha logrado sumar tres victorias en los primero partidos y se encuentra en la sexta casilla de la tabla de posiciones del la Liga MX, quedándose de manera parcial con la clasificación a la siguiente instancia.

Siga Inter Miami vs Tigres EN VIVO el 20 agosto: hora y canal para ver Leagues Cup

El compromiso entre Inter Miami vs Tigres se jugará en el Estadio Chase a partir de las 19:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Leagues Cup, se podrá ver a través de Apple TV Plus, MLS Season Pass. Además también podrá seguirla por medio de Antena 2.