Cargando contenido

Inter Palmira Vs Jaguares EN VIVO fecha 5 Torneo BetPlay
Inter Palmira Vs Jaguares EN VIVO fecha 5 Torneo BetPlay
Antena 2 y PESlogos
Fútbol
Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 12:36

Inter Palmira Vs Jaguares EN VIVO HOY 19 de noviembre: fecha 5 Torneo BetPlay

Jaguares aún lucha por clasificar a la final del Torneo BetPlay.

Internacional de Palmira recibe este miércoles 19 de noviembre a Jaguares de Córdoba en el estadio Francisco Rivera Escobar en partido de la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay.

El duelo entre vallecaucanos y monterianos será, en gran parte por cumplir calendario, ya que el grupo es liderado por Cúcuta Deportivo con 10 unidades.

Internacional de Palmira no tiene puntos, mientras que Jaguares cuenta con cinco unidades.

A pesar de aún tener opciones de clasificar a la final, Jaguares de Córdoba ya tiene asegurado su ascenso a la primera división para la temporada 2026.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Torneo BetPlay

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Imagen
Internacional de Palmira

Internacional de Palmira

Imagen
Jaguares

Jaguares

Cargando más contenidos

Fin del contenido