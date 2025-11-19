Inter Palmira Vs Jaguares EN VIVO HOY 19 de noviembre: fecha 5 Torneo BetPlay

Internacional de Palmira recibe este miércoles 19 de noviembre a Jaguares de Córdoba en el estadio Francisco Rivera Escobar en partido de la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay.

El duelo entre vallecaucanos y monterianos será, en gran parte por cumplir calendario, ya que el grupo es liderado por Cúcuta Deportivo con 10 unidades.

Internacional de Palmira no tiene puntos, mientras que Jaguares cuenta con cinco unidades.

A pesar de aún tener opciones de clasificar a la final, Jaguares de Córdoba ya tiene asegurado su ascenso a la primera división para la temporada 2026.