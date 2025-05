Inter y PSG preparan candente final de Champions: Alineaciones probables

El español Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG, aseguró este viernes que su mayor deseo y motivación "es hacer historia en París" levantando la primera Liga de Campeones del club francés, que se enfrentará este sábado al Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich.

"Mi mayor motivación es hacer historia en París. Eso significa dar una alegría inmensa a un club y a una ciudad. El resto forma parte del camino. Soy un afortunado por estar aquí, por jugar este partido. Aceptaré lo que el fútbol depare, aunque lo vamos a dar todo", dijo en rueda de prensa.

Hace 10 años, el técnico español disputó su última final de este torneo. La ganó con el Barcelona, en Alemania y ante un equipo italiano como la 'Juve'.

"Hay varias situaciones que son casualidades. Intento vivir este momento con la tranquilidad que te dan 10 años más, intentando transmitir al equipo la felicidad de jugar esta final, la oportunidad de hacer historia, de hacer algo que no ha hecho nadie antes (ganar la 'Champions' con el PSG). Pero hay que tener cuidado con la sobrexcitación. Me ha encantado el entrenamiento. Estamos preparados y no tenemos miedo", aseguró.