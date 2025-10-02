Internacional no se fía de Borré y quiere a otro delantero colombiano

El rendimiento de Rafael Santos Borré en Internacional de Porto Alegre ha sido irregular, tanto así que el barranquillero, quien era un 'fijo' en Selección Colombia, ha dejado de integrar las convocatorias y hasta entonces parece no estar en planes de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

Las estadísticas de Rafael Santos Borré en 2025

Siete goles y tres asistencias en 36 partidos disputados con Inter en esta temporada no han sido suficientes para ser llamado a Selección y tampoco lo son para el cuerpo técnico de su club, que le ha indicado a la dirigencia iniciar la búsqueda de un ariete.

Pues bien, varios nombres han sonado e Internacional ya hizo un grupo de posibles nuevos delanteros para el equipo, en donde figura un colombiano quien cautivó al cuerpo técnico desde hace algunos meses y a hoy parece el objetivo principal.

El delantero colombiano que podría llegar a Internacional

Kevin Viveros, actualmente en Athletico Paranaense, de la Serie B de Brasil, es el elegido para llegar a Internacional de Porto Alegre, y la dirigencia hará un esfuerzo por ficharlo, más allá de que las cifras de momento no están cerca.