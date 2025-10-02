Actualizado:
02/10/2025
Internacional no se fía de Borré y quiere a otro delantero colombiano
El Colorado está en plena lucha por escaparle al descenso a la Serie B.
El rendimiento de Rafael Santos Borré en Internacional de Porto Alegre ha sido irregular, tanto así que el barranquillero, quien era un 'fijo' en Selección Colombia, ha dejado de integrar las convocatorias y hasta entonces parece no estar en planes de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.
Las estadísticas de Rafael Santos Borré en 2025
Siete goles y tres asistencias en 36 partidos disputados con Inter en esta temporada no han sido suficientes para ser llamado a Selección y tampoco lo son para el cuerpo técnico de su club, que le ha indicado a la dirigencia iniciar la búsqueda de un ariete.
Pues bien, varios nombres han sonado e Internacional ya hizo un grupo de posibles nuevos delanteros para el equipo, en donde figura un colombiano quien cautivó al cuerpo técnico desde hace algunos meses y a hoy parece el objetivo principal.
El delantero colombiano que podría llegar a Internacional
Kevin Viveros, actualmente en Athletico Paranaense, de la Serie B de Brasil, es el elegido para llegar a Internacional de Porto Alegre, y la dirigencia hará un esfuerzo por ficharlo, más allá de que las cifras de momento no están cerca.
Balance de Kevin Viveros en Paranaense
Pues Viveros, quien firmó con Paranaense a partir del segundo semestre de 2025, ha anotado ocho goles en 17 partidos y es una de las figuras del equipo que de momento es cuarto de la Serie B, en casilla de ascenso al Brasileirao del próximo año.
Ahora, una de las 'trabas' pasa porque Viveros recién llegó a Paranaense, club con el que tiene contrato hasta junio de 2028, con una cláusula de rescisión alta, pues el equipo pagó 5 millones de dólares por el 70 % de su ficha.
En consecuencia, Internacional de Porto Alegre tendría que desembolsar una cifra alta por el fichaje de Kevin Viveros, pues parece improbable que Paranaense esté dispuesto a un préstamo, ya que en 2026 podrían compartir categoría y no cometerían el error de reforzar a un rival directo.
Es pertinente recordar que Kevin Viveros, jugando para Atlético Nacional, le marcó doblete a Inter en la fase de grupos de Copa Libertadores 2025, cuando el Verde se impuso 3-1 en el Atanasio Girardot por la cuarta fecha.
