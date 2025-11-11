Cargando contenido

⁠Internacional Palmira vs Atlético Huila EN VIVO hora y canal para ver torneo Betplay
⁠Internacional Palmira vs Atlético Huila EN VIVO hora y canal para ver torneo Betplay
Fútbol
Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 16:01

⁠Internacional Palmira vs Atlético Huila EN VIVO hora y canal para ver torneo Betplay

Inter Palmira y Huila se miden en el penúltimo partido de los cuadrangulares del Torneo.

Internacional de Palmira y Atlético Huila se medirán en la penúltima fecha de los cuadrangulares del Torneo Betplay, ambos equipos llegan muy complicados aunque. 

El Internacional de Palmira llega ya eliminado mientras que el Huila llega con posibilidades remotas de poder soñar.

Hora y canal para ver el partido

El partido se jugará hoy 11 de noviembre de 2025 a partir de las 6:10p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Sports y Win Play.

