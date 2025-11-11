Irlanda vs. Paraguay EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY martes 11 de noviembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Irlanda vs. Paraguay

El partido correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este martes 11 de noviembre a partir de las 8:30 a.m., duelo que se podrá ver para toda Colombia y Latinoamérica por la señal de DirecTV Sports (en Venezuela también se podrá ver por inter, mientras que en Bolivia se tendrá que sintonizar Entel TV).

En México y países de Centroamérica se podrá ver el partido por la señal en ‘streaming’ de ViX, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Telemundo Deportes En Vivo. De igual manera, el partido se podrá disfrutar de manera internacional por la plataforma digital FIFA+.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 8:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 10:30 horas

ET Estados Unidos: 8:30 horas

PT Estados Unidos: 5:30 horas.