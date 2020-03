Irónica respuesta de Karim Benzema luego de ser comparado con Giroud

En medio de una charla, a través de redes sociales, en la que Karim Benzema dialogó con los aficionados, el atacante de Real Madrid no se guardó nada y, además de contar con la compañía de Ronaldo, quien se unió al "en vivo" que realizó el francés, también respondió preguntas de todo tipo, incluyendo una comparación con Olivier Giroud sobre la que fue bastante polémico y no dejó dudas.

"No podemos confundir y no hay que confundir a un carro de Fórmula 1 con un carro de karts. Yo soy amable con él, pero yo soy el Fórmula 1. Funciona en Francia porque tiene a grandes jugadores como Griezmann y Mbappé. Él hace su trabajo. No sé si a todos les gusta su juego", señaló el actual compañero de James Rodríguez, quien se ha destacado en la presente temporada al ser el goleador del equipo dirigido por Zinedine Zidane.

Y, aunque la respuesta no se extendió más, los hechos levantaron todo tipo de comentarios por parte de los hinchas, hecho ante el cual el representante del futbolista no tardó en responder. "Todos los que se vuelven locos con las palabras de Benzema en un directo que ha reunido hasta 160.000 personas y más de un millón en total son los mismos que luego alaban a Zlatan cuando dice alguna de sus frases", agregó Karim Djaziri.

Sin embargo, más allá de esta situación, uno de los hechos que más llamó la atención es que en medio del diálogo apareció Ronaldo y solicitó, de manera inesperada, compartir la sesión con Benzema, hecho que motivó a los fanáticos y al propio jugador quien expresó su sorpresa. "Justo estaba diciendo que me encantó el fútbol cuando te vi en televisión. Para mí eres el mejor de todos. Me preguntaron también por 'Zizou', pero yo les dije que tú. Para todos tú estás a un nivel que uno nunca va a alcanzar, te lo digo de verdad. Tenemos la misma posición, a veces intento hacer cosas que tú hacías pero es muy difícil hermano", señaló.