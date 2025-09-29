Israel pone en jaque a la FIFA para el Mundial 2026: decisión inminente

Israel tiene compromisos de gran importancia en las Eliminatorias de la UEFA frente a Noruega e Italia, países que, de acuerdo con el reportaje, han mostrado su “disposición a exigir medidas” ante la actual coyuntura. Un boicot en esta etapa pondría en jaque no solo la fase clasificatoria, sino la credibilidad de las propias instituciones deportivas.

El riesgo de un choque diplomático es real. La nota enfatiza que si se materializa un “rechazo a disputar partidos”, se rompería la dinámica competitiva europea y se abriría un conflicto de legitimidades. En este contexto, pasar la decisión a votación no está descartado, aunque la prensa israelí insiste en que “no habrá tal proceso inminente”. Esta ambigüedad refleja la delicadeza del asunto.

La relación con la FIFA añade más incertidumbre. Mientras los torneos de clubes están bajo el paraguas de la UEFA, las fases de clasificación del Mundial dependen de la FIFA, por lo que un veto continental no bastaría. Sería necesario que el organismo global también actuara, lo que abre un terreno más complejo. Según AS, la FIFA “tendría que dar el paso de expulsar a Israel” para que la medida sea efectiva.

El calendario y la geopolítica se cruzan en el camino. La cercanía del próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá incrementa la presión. Un movimiento precipitado podría generar reacciones políticas adversas en pleno escaparate internacional. Además, se recuerda que el presidente Gianni Infantino mantiene relaciones estratégicas que podrían dificultar cualquier sanción drástica.