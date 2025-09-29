Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 15:39
Israel pone en jaque a la FIFA para el Mundial 2026: decisión inminente
La guerra que involucra al país asiático podría generar un problema en la próxima cita mundialista.
La tensión entre política y fútbol vuelve a encenderse. En las últimas semanas, la UEFA ha sido señalada por diversas federaciones europeas que piden actuar contra Israel en el marco de los torneos continentales. Según los informes, la situación ha escalado hasta poner en entredicho la presencia de clubes y de la selección israelí en competiciones oficiales. Este escenario ha colocado al máximo organismo del balompié europeo frente a un dilema que podría marcar un antes y un después en su historia.
El papel del Comité Ejecutivo se vuelve decisivo. Aunque no hay una sesión extraordinaria convocada, la posibilidad de debatir la exclusión está latente. Según la prensa europea, “el Comité Ejecutivo de la UEFA no ha convocado aún una sesión extraordinaria”, lo que rebaja las expectativas de una sanción inmediata. Sin embargo, la presión se acumula y podría derivar en una votación inesperada si alguna federación decide formalizar su rechazo a jugar contra el combinado israelí.
Israel tiene compromisos de gran importancia en las Eliminatorias de la UEFA frente a Noruega e Italia, países que, de acuerdo con el reportaje, han mostrado su “disposición a exigir medidas” ante la actual coyuntura. Un boicot en esta etapa pondría en jaque no solo la fase clasificatoria, sino la credibilidad de las propias instituciones deportivas.
El riesgo de un choque diplomático es real. La nota enfatiza que si se materializa un “rechazo a disputar partidos”, se rompería la dinámica competitiva europea y se abriría un conflicto de legitimidades. En este contexto, pasar la decisión a votación no está descartado, aunque la prensa israelí insiste en que “no habrá tal proceso inminente”. Esta ambigüedad refleja la delicadeza del asunto.
La relación con la FIFA añade más incertidumbre. Mientras los torneos de clubes están bajo el paraguas de la UEFA, las fases de clasificación del Mundial dependen de la FIFA, por lo que un veto continental no bastaría. Sería necesario que el organismo global también actuara, lo que abre un terreno más complejo. Según AS, la FIFA “tendría que dar el paso de expulsar a Israel” para que la medida sea efectiva.
El calendario y la geopolítica se cruzan en el camino. La cercanía del próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá incrementa la presión. Un movimiento precipitado podría generar reacciones políticas adversas en pleno escaparate internacional. Además, se recuerda que el presidente Gianni Infantino mantiene relaciones estratégicas que podrían dificultar cualquier sanción drástica.
⛔️🇮🇱 UEFA hará una VOTACIÓN DE URGENCIA para decidir si SUSPENDE A ISRAEL de TODAS LAS COMPETENCIAS por la Guerra en Gaza.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 25, 2025
Esto DESCALIFICARÍA a la Selección de las Eliminatorias rumbo al próximo Mundial y a Maccabi Tel Aviv de la Europa League. ⚠️🏆
Lo confirma @AP -… pic.twitter.com/ojtCP8rg0c
Un asunto histórico y ético se asoma en el horizonte. Desde hace años, la federación palestina ha impulsado iniciativas para excluir a Israel, pero la FIFA ha optado por posponer decisiones para evitar que la política interfiera de lleno en el negocio del fútbol. Esta vez, sin embargo, el debate parece más candente que nunca.
El futuro inmediato está en juego. El próximo jueves el tema podría llegar al Consejo de la FIFA, aunque no figura en la agenda como punto de expulsión. AS sostiene que las federaciones europeas “impulsarán el debate” pese a las resistencias internas. La encrucijada actual no solo afecta a un país, sino que cuestiona el equilibrio entre deporte, ética y diplomacia.
