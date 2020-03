Italia opta por pedir el aplazamiento de la Eurocopa

La situación europea no es sencilla y los países están enfocados en superar este mal momento, por eso, los eventos deportivos podrían mantenerse cancelados por un largo tiempo y las competencias programadas para mitad de año no se realizarían. En ese sentido, uno de los temas a resolver es la realización o no de la Eurocopa, decisión que influiría directamente sobre lo que decida Conmebol respecto a la Copa América, y de la que se podrían tener noticias el próximo martes tras una reunión que tendrán los delegados de la Uefa con el presidente del organismo, Aleksander Ceferin.

Teniendo esto en cuenta y conscientes de la difícil situación social que atraviesa su país, los delegados de la Federación Italiana de Fútbol, en cabeza del presidente, Gabriele Gravina, ya tomaron una determinación al respecto y pedirán al máximo ente del fútbol europeo una postergación del certamen. "Propondremos a la Uefa el aplazamiento de los certámenes europeos, incluyendo el de la Eurocopa", aseguró el dirigente a la cadena SportMediaset.

Después prosiguió con sus ideas: "Trataremos de finalizar los torneos porque es lo más justo y lo más correcto tras los sacrificios e inversión de los clubes. Sin embargo, creo que el 3 de abril es una fecha demasiado cercana para reiniciar las actividades. No solo es el deporte, también es la economía, por eso pienso que a inicios de mayo podríamos volver, pero esta es una fecha totalemente hipotética. No se puede planear mucho, solo pensar bajo una idea optimista que permita terminar todos los torneos".

Y contó cuáles son sus ideas a la emisora 'Rai 1 Radio': "Analizando otras opciones, creo que el título no debería ser entregado, se podría parar la liga como está o realizar unos partidos de desempate. Si no se pueden terminar las ligas, adoptaremos otras decisiones. No desestimo la idea de que lo hecho en esta temporada se pueda unir con lo que viene en otra liga".

Y finalmente concluyó: "Posponer la Eurocopa 2020 es la idea a seguir. El martes hablaremos con Uefa sobre la responsabilidad que hay que tener para salvaguardar la salud de todos los atletas, hinchas y ciudadanos del mundo, porque esto no es algo que solo está enfocado en Italia. En la reunión tomaremos la decisión más responsable, posible".